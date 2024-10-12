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Глава Ла Лиги о календаре: «Мы собираемся осудить ФИФА в органах Евросоюза»

вчера, 13:29

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался на тему календаря.

В понедельник мы проведём совместную пресс-конференцию с FIFPRO, Ла Лигой и Премьер-Лигой. Мы собираемся осудить ФИФА в органах Европейского союза за эти односторонние решения. Теперь нам придётся проглотить клубный чемпионат мира, потому что ФИФА так решила. Но ни одна национальная лига с этим не согласна. Хорошо, что в FIFPRO осознали, что такое разрастание календаря вредит не только тем 300 игрокам, которые играют во всех соревнованиях, но и десяткам тысяч, которые в них не участвуют, потому что в противном случае мы думаем только об этих игроках. Мы не можем организовать мировой футбол для 300 игроков и 20 клубов.

В Европе 50 тысяч профессиональных игроков, игроков, зарабатывающих 1000 и 2000 евро в месяц, и тех, которые зарабатывают два миллиона в месяц. Это не паэлья, а пирог. Если появляется новое соревнование, кого-то убирают. Национальные соревнования страдают от нового формата Лиги чемпионов. FIFPRO осознала, что это важно и что мы должны защищать эту индустрию во всём мире.

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Все комментарии
youtomee
youtomee ответ e9e453yh3d45 (раскрыть)
вчера в 16:48
    zvxs7fue5pan
    zvxs7fue5pan
    вчера в 15:31
    А по-моему ФИФА в погоне за шальным баблом давно положило один свой орган и на вас и на органы Евросоюза
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 15:17
    Давно пора фифу на место поставить.
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 13:51
    Тебас абсолютно прав! Футбол не должен сосредотачиваться исключительно на интересах топовых игроков и клубов. Важно учитывать всех — от звезд до тех, кто играет в низших лигах. Перегруженный календарь вредит не только звёздам, но и игрокам, которые мечтают о больших успехах, но не имеют такой же видимости. Надеюсь, что на пресс-конференции поднимут все важные вопросы.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 13:49
    На мой взгляд ФИФА в таком виде в котором она сейчас существует бесполезная организация ... разогнать всех.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 13:41, ред.
    Когда же они придут к общему устраивающему всех мнению....
    Одни ноют "много матчей за миллионные зарплаты"...другие ноют "нам надо успеть хапнуть пока мы в руководстве ФИФА-УЕФА....
    e9e453yh3d45
    e9e453yh3d45
    вчера в 13:40
    Я тоже за восьмичасовой рабочий день, но меня никто не слушает и жаловаться некому
    Гость
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