Глава Ла Лиги о календаре: «Мы собираемся осудить ФИФА в органах Евросоюза»

Глава Ла Лиги высказался на тему календаря.

В понедельник мы проведём совместную пресс-конференцию с FIFPRO, Ла Лигой и Премьер-Лигой. Мы собираемся осудить ФИФА в органах Европейского союза за эти односторонние решения. Теперь нам придётся проглотить клубный чемпионат мира, потому что ФИФА так решила. Но ни одна национальная лига с этим не согласна. Хорошо, что в FIFPRO осознали, что такое разрастание календаря вредит не только тем 300 игрокам, которые играют во всех соревнованиях, но и десяткам тысяч, которые в них не участвуют, потому что в противном случае мы думаем только об этих игроках. Мы не можем организовать мировой футбол для 300 игроков и 20 клубов.

В Европе 50 тысяч профессиональных игроков, игроков, зарабатывающих 1000 и 2000 евро в месяц, и тех, которые зарабатывают два миллиона в месяц. Это не паэлья, а пирог. Если появляется новое соревнование, кого-то убирают. Национальные соревнования страдают от нового формата Лиги чемпионов. FIFPRO осознала, что это важно и что мы должны защищать эту индустрию во всём мире.