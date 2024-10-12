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Стало известно, где может состояться матч сборных России и Брунея

вчера, 18:34

Руководитель отдела соревнований ассоциации футбола Брунея Эммиелия Картиена дал комментарий на тему возможного контрольного матча местной сборной с национальной командой России.

Мы на данный момент находимся в переговорах с РФС по товарищескому матчу сборных Брунея и России, но пока никакие бумаги не подписаны. Мы согласовали дату — 15 ноября. Нам предложили несколько стадионов для матча — в Санкт-Петербурге, Сочи и Нижнем Новгороде. Как определимся с местом проведения матча, тогда подпишем все документы. Мы близки к сделке.

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Бруней  Россия
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 11:12, ред.
Только в этой сумасшедшей Вселенной на этой сумасшедшей планете, где ещё? Нигде больше такой матч не состоится, только в палате психбольницы. Впечатление что они там в РФС так и думают что народ совсем тёпленький и купится на матчи с Брунеями.
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 00:50, ред.
...в Питере решат,стопудова,крышу закроют,обогреватели включат,на кромках поля насыпят песок,насажают пальмы,выпустят попугаев....И всё это на полном серьёзе(Шутка)...!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:00
Что самое страшное, что это обсуждается нашими чиновниками на полном серьёзе и с умными физиономиями, а не в "дурном сне"...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:26
Наконец-то нашли сильного соперника.
lobsterdam
lobsterdam ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 19:49
А что, там квадратным играют?
lobsterdam
lobsterdam ответ STADIÓN ČSSR (раскрыть)
вчера в 19:48
Особо ничего , кроме того, что тамошний феодал (типа, эмир, что-ли) чуть-ли не самый богатый на планете. Да и законы там, вроде, соответствующие. Так что, для наших безопасней будет провести матч на своей территории...
112910415
112910415
вчера в 19:34
не будем скрывать, для сборной России это большая честь
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
вчера в 19:25
интересно, ребята знают что-нибудь о данном государстве
lotsman
lotsman
вчера в 19:23
Играть надо в Сочи. Там теплее будет в это врем\я.Или в Питере, под крышей.
Rupertt
Rupertt
вчера в 19:17
Ниже падать некуда, никто уже играть не хочет с Россией. Будут играть, значит будут проблемы. Брунея может себе это позволить, так как многие люди сейчас только узнали, что такая страна существует. Да и другим странам плевать, что такая сборная вообще присутствует на карте. Она участвует в отборах, просто чтобы закрыть недостающие слоты в таблице.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 19:11
Бруней ? Какой кошмар !!!! Ну вы там в РФС , по-моему ,совсем КУ-КУ ?!!!!!
Брулин
Брулин
вчера в 19:11
По крайней мере за счёт сборной россияне значительно расширят познания в географии
борька
борька
вчера в 18:52
Ребета познакомятся с русской зимой,наши ребята их со снегурочками познакомят,в Нижнем уже в это время выпадет снег . Покатаются с горки на санках со снегурочками ,попарятся в бане,попьют пивка и на стадион,где их встретят радостно болельшики
Гость
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