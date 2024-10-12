Стало известно, где может состояться матч сборных России и Брунея

Руководитель отдела соревнований ассоциации футбола Брунея Эммиелия Картиена дал комментарий на тему возможного контрольного матча местной сборной с национальной командой России.

Мы на данный момент находимся в переговорах с РФС по товарищескому матчу сборных Брунея и России, но пока никакие бумаги не подписаны. Мы согласовали дату — 15 ноября. Нам предложили несколько стадионов для матча — в Санкт-Петербурге, Сочи и Нижнем Новгороде. Как определимся с местом проведения матча, тогда подпишем все документы. Мы близки к сделке.