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В сборной Кубы хотят провести ответный матч с Россией

вчера, 14:17

Директор по развитию Кубинской ассоциации футбола Хосе Юлиер Эрранс рассказал источнику о желании провести ещё один матч со сборной России.

В ноябре 2023 года кубинцы пропустили 8 безответных мячей от россиян на «Волгоград Арене».

Мы бы хотели сыграть со сборной России ответный матч. Игра будет возможна на Кубе в следующем году. Постараемся провести этот товарищеский матч в официальные даты ФИФА.

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Куба  Россия
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 19:13
Одна надежда на кубинцев - должны выиграть))) - может быть, расформируют т.н. сборную и выгонят взашей т.н. гл.тренера.
112910415
112910415
вчера в 17:37
ура, грядущий год не пройдёт впустую !
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:42
О Куба ! Карнавал ! Матч - реванш ! Мечта !
Страшно представить размер нашей делегации - если матч состоится...)))
Capral
Capral
вчера в 14:20
Определенно хотят отыграться и крупно...
cr4r6tjt4776
cr4r6tjt4776
вчера в 14:20
Нашим только надо бутсы для кубинцев не забыть с собой привезти
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