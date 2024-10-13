В сборной Кубы хотят провести ответный матч с Россией

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вчера, 14:17

Директор по развитию Кубинской ассоциации футбола Хосе Юлиер Эрранс рассказал источнику о желании провести ещё один матч со сборной России.

В ноябре 2023 года кубинцы пропустили 8 безответных мячей от россиян на «Волгоград Арене».