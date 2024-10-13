В сборной Кубы хотят провести ответный матч с Россией

Директор по развитию Кубинской ассоциации футбола Хосе Юлиер Эрранс рассказал источнику о желании провести ещё один матч со сборной России.
В ноябре 2023 года кубинцы пропустили 8 безответных мячей от россиян на «Волгоград Арене».
Мы бы хотели сыграть со сборной России ответный матч. Игра будет возможна на Кубе в следующем году. Постараемся провести этот товарищеский матч в официальные даты ФИФА.
Страшно представить размер нашей делегации - если матч состоится...)))
Страшно представить размер нашей делегации - если матч состоится...)))