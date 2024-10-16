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Гари Невилл недоволен назначением Томаса Тухеля в сборную Англии

вчера, 14:51

Немецкий специалист Томас Тухель сегодня официально был объявлен главным тренером сборной Англии. Он приступит к работе 1 января.

Бывший игрок сборной Англии Гари Невилл оказался крайне недоволен назначением Томаса Тухеля в сборную Англии

Я поддержал решение назначить Свен-Йорана Эрикссона 20 с лишним лет назад, но в конце того периода я пришел к выводу, что ущерб, нанесенный английским тренерам, был значительным, и изменил свое мнение. Гарет [Саутгейт] восстановил веру в английский тренерский цех и наших игроков, он проделал отличную работу, но сейчас мы решили пойти другим путем, и FA придется ответить на несколько сложных вопросов.

То, что сделала FA, не похоже на стратегическое решение, это скорее инстинктивное решение в свете того, что произошло в последнее время. Я думаю, мы вредим самим себе. Я действительно думаю, что есть выдающиеся кандидаты из Англии, которых можно было бы назначить. Мы находимся в тупике в плане тренерской работы. Английский тренерский цех имеет одну из худших репутаций в Европе – у нас нет четкой идентичности, и мы не выработали уникальный стиль. Мы видели, как тренеры со всей Европы приезжают [в Премьер-Лигу] и привносят свой стиль в наш футбол, мы копируем его, но, на мой взгляд, нам нужно создать индивидуальность и дать английским тренерам процветать. Я думал, что [назначение иностранных тренеров] осталось в прошлом.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 19:24
...опять Юнайтовский сетует, ну оживи ты свой Родненький МЮ, а потом уже и про сборную поговорим! Тут перед тобой Рой Кин распылялся! У нас такие спецы Спартак возрождаю, Ловчевы и
прочие...!!!
Yodr
Yodr
вчера в 19:17
Какая идентичность когда прибыль важнее даже побед команды? ))))
Продаться. Вот самое главное в футболе.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 19:06
Просто сейчас их нет.
У Хау есть отличный шанс проявить себя, но пока не может, а он тренирует самый богатый клуб АПЛ. Условия эти создаются для тренеров.
Поттер провалился в Челси.
А ведь они могли бы подняться выше и дальше возглавить сборную Англии.
dg6t27b4ewdy
dg6t27b4ewdy
вчера в 14:54
Вот кто будет радоваться неудачным играм сборной.
Гость
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