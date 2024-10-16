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Варан рассказал о трудностях, с которыми столкнулся во время карьеры игрока

вчера, 11:14

Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов Рафаэль Варан заявил, что в футбольном мире все пытаются использовать игрока в своих целях.

Это было очень, очень тяжело.

Когда у тебя есть небольшой опыт, ты можешь увидеть, что к чему.

Я несколько раз менял своё окружение, мне приходилось ставить определённые барьеры перед родственниками или приехавшими посторонними людьми.

В учебных центрах не учат, как менять свою социальную категорию, как управлять переменами в жизни с окружающими тебя людьми. Я видел, как многие карьеры не сложились, а семьи разрушились... Проблема ещё и в конфликте интересов, и в игроках, которые оказываются в центре всего этого.

Просто вся система устроена так, что игрок не думает и не видит, что его используют в своих интересах. Когда у тебя есть немного опыта, ты видишь игру и хитрости профессии. После этого у вас есть выбор: вы соглашаетесь с тем, что вас обманули, и подписываете контракт ради своего спокойствия: занимайтесь своими делами, а я сосредоточусь на своей семье и игре. Или вы не соглашаетесь, и это требует много, очень много сил. Я не хочу говорить слишком много, но важно знать, что футбол — это особая индустрия.

Напомним, в сентябре текущего года Варан завершил карьеру.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:34
Дело говорит, обратная сторона футбола мало кому покажется красивой и справедливой
shur
shur
вчера в 11:19, ред.
...иногда фамилия чела соответствует его манере, поступкам....?!
"Когда у тебя есть немного опыта, ты видишь игру и хитрости профессии".
Гость
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