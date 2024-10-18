«Барса» перевела деньги за переход Левандовского предполагаемому мошеннику

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вчера, 12:52

«Барселона» перевела 1 миллион евро в качестве комиссии за подписание нападающего возможному мошеннику.

По информации источника, деньги были отправлены на счёт в кипрском банке на имя человека, выдававшего себя за агента футболиста Пини Захави. Банк заблокировал перевод. В каталонском клубе сказали, что деньги не дошли до предполагаемого мошенника и были возвращены, не раскрывая подробностей.

Согласно расследованию, проведённому Què t'hi Jugues совместно с Paper Trail Media (Германия) и специалистом по СМИ в области международных расследований Project Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), события произошли летом 2022 года, когда «сине-гранатовые» оформили трансфер поляка за 45 млн евро плюс 5 млн в качестве бонусов.

В конце июля с несколькими менеджерами и высшими руководителями клуба связались по электронной почте с адреса, носящего имя Пини Захави. В письме их просили, чтобы часть комиссии за сделку по переходу была зачислена в кипрский банк на счёт, который отличается от представителя форварда. Требовался миллион евро и прилагался номер счёта на имя Михаила Герардуса Хермануса Демона, которого описали как адвоката.

Предполагаемый Захави предоставил все данные для перевода — сумму, номер расчётного счёта, код SWIFT, необходимый для международных переводов, а также полное имя предполагаемого адвоката.

По версии следствия, этот банковский счёт был открыт в том же июле 2022 года получателем денег. Источники на Кипре сообщают, что отдел контроля за соблюдением требований банка заблокировал перевод, поскольку посчитал его «высоким риском», так как на этом счёте ранее не происходило никаких движений и не было возможности аккредитовать действительный документ, подтверждающий платёж.

Отмечается, что человек, назвавшийся Пини Захави, неоднократно обращался в банк, требуя разблокировать деньги, но безуспешно. По данным различных источников, предполагаемый агент спортсмена рассылал электронные письма с угрозами сообщить о «Барсе» в УЕФА и заблокировать регистрацию, если ему не будет выплачен миллион евро. Кроме того, согласно электронному письму, полученному в ходе расследования, человек, выдававший себя за Захави, написал руководству банка, чтобы добиться одобрения перевода, сославшись на то, что Михаил Герардус Херманус Демон является их посредником в некоторых футбольных операциях и гонорар за переход Левандовского в «Барселону» принадлежит ему.

Банк не поддался давлению и в октябре 2022 года счёт был закрыт.

В «Барселоне» объяснили, что стали жертвой попытки мошенничества, но деньги в конечном итоге не дошли до предполагаемого преступника и были возвращены, не раскрывая дополнительных подробностей происшествия.