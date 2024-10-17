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Стали известны подробности случившегося с Килианом Мбаппе в Стокгольме

вчера, 10:23

Стали известны подробности случившего с Килианом Мбаппе в Стокгольме.

Мбаппе приехал в Стокгольм по инициативе защитника «Байера» Норди Мукиеле, бывшего партнера Килиана по «ПСЖ».

Там нападающий «Реала» встретился с организатором мероприятий. Так была организована вечеринка, на которую среди прочих были приглашены молодые девушки.

Мбаппе познакомился с одной из них, вместе с ней покинул ночной клуб и направился в отель Bank Hotel. На следующий день они обменялись сообщениями, из которых становится ясно, что у пары был секс по обоюдному согласию.

В то же время ничего не подтверждает, что девушка, с которой Мбаппе провел ночь, и заявительница по делу об изнасиловании – одно лицо. Сообщается, что француз в ходе ночи мог пересечься и с другой женщиной.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:59
пусть лучше сам расскажет
knxb9mch73xu
knxb9mch73xu
вчера в 11:22
Вот и отпускай его куда-либо....
g3xh5wqndt49
g3xh5wqndt49
вчера в 11:22
В Стокгольме было всё по классике советского шансона:
Три футболиста снявши бутсы
с тремя девицами ... гуляют
6sjbnhyq9gev
6sjbnhyq9gev
вчера в 11:07
Только теперь черепан понял как опасен может быть удар шведкой. Поэтому теперь он будет бить по мячу только пыром
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 10:50
Видать и выпимши был.. 🥃🥴.. В молодом возрасте это не возбраняется.. Но только после побед, а не "изнасилований".. 🤭😄
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 10:40
Сначала фейк, теперь девушка была, а может и ни одна. Что дальше?
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:29
Мбаппе потребовал продолжения банкета а заодно узнать что такое "шведская семья")))
Гость
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