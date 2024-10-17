Стали известны подробности случившегося с Килианом Мбаппе в Стокгольме

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вчера, 10:23

Стали известны подробности случившего с в Стокгольме.

Мбаппе приехал в Стокгольм по инициативе защитника «Байера» Норди Мукиеле, бывшего партнера Килиана по « ПСЖ ».

Там нападающий «Реала» встретился с организатором мероприятий. Так была организована вечеринка, на которую среди прочих были приглашены молодые девушки.

Мбаппе познакомился с одной из них, вместе с ней покинул ночной клуб и направился в отель Bank Hotel. На следующий день они обменялись сообщениями, из которых становится ясно, что у пары был секс по обоюдному согласию.

В то же время ничего не подтверждает, что девушка, с которой Мбаппе провел ночь, и заявительница по делу об изнасиловании – одно лицо. Сообщается, что француз в ходе ночи мог пересечься и с другой женщиной.