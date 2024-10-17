Мбаппе заявил «Реалу», что за обвинениями в изнасиловании стоит ПСЖ

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе заверил руководство клуба, что за обвинениями в изнасиловании стоит его бывшая команда — ПСЖ.
Ранее стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала» и его друзья ночевали во время поездки в Швецию.
Однако испанский журналист Хави Эрраес утверждает: француз заверил «Реал», что за этой ситуацией стоит ПСЖ, судящийся с бывшим игроком из-за 55 млн евро долга.
Никого из «Реала» в Стокгольме не было. Они знают то, что сообщает им Килиан. Он убежден, что это ловушка [президента ПСЖ] Нассера Аль-Хелайфи, что его и его семью преследуют. В «Мадриде» видят, что на Мбаппе из Франции сильно давят. Мы все знаем, какие СМИ контролируются ПСЖ, и именно они оказывают наибольшее давление и больше всего вмешиваются.