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Мбаппе заявил «Реалу», что за обвинениями в изнасиловании стоит ПСЖ

вчера, 13:48

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе заверил руководство клуба, что за обвинениями в изнасиловании стоит его бывшая команда — ПСЖ.

Ранее стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала» и его друзья ночевали во время поездки в Швецию.

Однако испанский журналист Хави Эрраес утверждает: француз заверил «Реал», что за этой ситуацией стоит ПСЖ, судящийся с бывшим игроком из-за 55 млн евро долга.

Никого из «Реала» в Стокгольме не было. Они знают то, что сообщает им Килиан. Он убежден, что это ловушка [президента ПСЖ] Нассера Аль-Хелайфи, что его и его семью преследуют. В «Мадриде» видят, что на Мбаппе из Франции сильно давят. Мы все знаем, какие СМИ контролируются ПСЖ, и именно они оказывают наибольшее давление и больше всего вмешиваются.

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shur
shur
вчера в 19:32
...это же классика :"Тень отца Гамлета" ....меняем персоналей и получаем в итоге :"Тень президента Нассера Аль-Хелайфи..."
112910415
112910415
вчера в 19:22
так и рвётся стать ответчиком по делу о клевете !
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:05
Ну собственно как я ранее и писал, что за всем этим может стоять ПСЖ.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:14
Скандальный игрок этот Мбаппе. Реал еще хлебнет с ним горя. Кто знает, может лет через 5 он уже будет судиться с Реалом и обвинять его во всех смертных грехах.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 14:54
И зачем эти выдумки?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:23
Мбаппе не знает поговорку " не плюй в колодец...". Ушел некрасиво, теперь пусть не обижается. Оказывается, в эту игру можно играть вдвоем, решил шейх.
k4m28cta8dx8
k4m28cta8dx8
вчера в 14:13, ред.
Да уж прикупил себе Реал головняка нипадеццки, хоть половником хлебай. И главное можно наглядно представить, как скандально будет себя вести черепаха, когда её попрут из Мадрида, абсолютно плюя на свой бывший клуб и поливая его грязью
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:09
Теперь и ПСЖ подаст иск о клевете... И будут правы.
cv8mjhx8qjx7
cv8mjhx8qjx7
вчера в 13:56
А за развалом ПСЖ -стоит Камерунский Эму!!!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 13:50
Понесло его что то…это версия его мамы?
Гость
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