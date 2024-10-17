Мбаппе заявил «Реалу», что за обвинениями в изнасиловании стоит ПСЖ

1729162101

вчера, 13:48

Нападающий «Реала» заверил руководство клуба, что за обвинениями в изнасиловании стоит его бывшая команда — ПСЖ .

Ранее стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала» и его друзья ночевали во время поездки в Швецию.

Однако испанский журналист Хави Эрраес утверждает: француз заверил «Реал», что за этой ситуацией стоит ПСЖ , судящийся с бывшим игроком из-за 55 млн евро долга.