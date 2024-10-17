Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...

Мбаппе грозит до 6 лет тюрьмы, если его признают виновным в изнасиловании

вчера, 10:04

Нападающему «Реала» и сборной Франции Килиану Мбаппе грозит тюрьма, если он будет признан виновным в изнасиловании.

Ранее стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала» и его друзья ночевали во время поездки в Швецию. Мбаппе назвал эту информацию «фэйком».

Шведская прокуратура выпустила пресс-релиз о начале предварительного расследования после подачи жалобы на изнасилование, не упомянув имя игрока сборной Франции. Однако вскоре появилась информация, что изнасилованная женщина назвала Мбаппе виновником случившегося.

За доказанное изнасилование в Швеции предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы, пишет Le Parisien со ссылкой на Уголовный кодекс Швеции. Наказание может быть как сокращено до 3 лет, так и увеличено до 10 лет при отягчающих обстоятельствах.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Адвокат Килиана Мбаппе считает, что записи с камер докажут его невиновность
Вчера, 08:15
В «Торпедо» заявили о судебном разбирательстве с поставщиком воды
16 октября
В «Пари НН» опровергли конфликт Кутателадзе со спортивным директором
16 октября
«Реал» удалил Мбаппе с фото, а ПСЖ судится с игроком. Всё это после обвинений в преступлении
16 октябряВадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии8
В окружении Мбаппе убедились, что Килиан является подозреваемым
16 октября
Бен-Йеддер признался в наличии алкогольной зависимости
16 октября
Все комментарии
ua6nt47bcvtu
ua6nt47bcvtu
вчера в 12:41
Запустили Африку в Европу!
112910415
112910415
вчера в 12:19
вероятно, герой плохо спит на данном этапе ...
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:47
Кто его посадит?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 