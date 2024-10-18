Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Англия. Премьер-Лига 2024/2025

Пакета просит расследовать, как в СМИ появилась информация о его деле

вчера, 09:52

Полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета в социальной сети заявил, что расстроен прочитанными в СМИ материалами относительно дела о предполагаемых нарушениях футболистом правил ставок.

Я расстроен и огорчён, прочитав недавние вводящие в заблуждение и неточные статьи в прессе, опубликованные как в Англии, так и в Бразилии, в которых утверждается, что они раскрывают информацию о моём деле. Я также обеспокоен тем, что, хотя эти статьи являются ложными и вводящими в заблуждение, они явно исходят от лица, близкого к этому делу. Я поручил своим адвокатам обратиться в ФА (Футбольную ассоциацию Англии — прим.ред.) с просьбой провести тщательное расследование того, как информация о деле, пусть даже и неточная, стала достоянием общественности.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Мбаппе заявил «Реалу», что за обвинениями в изнасиловании стоит ПСЖ
17 октября
Стали известны подробности случившегося с Килианом Мбаппе в Стокгольме
17 октября
Мбаппе грозит до 6 лет тюрьмы, если его признают виновным в изнасиловании
17 октября
Адвокат Килиана Мбаппе считает, что записи с камер докажут его невиновность
17 октября
В «Торпедо» заявили о судебном разбирательстве с поставщиком воды
16 октября
В «Пари НН» опровергли конфликт Кутателадзе с сотрудником клуба
16 октября
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:29
истории Старриджа, Бартона, Триппьера, Тонали и других должны чему то научить.
какой интересный тип этот бразилец. участник организованной схемы, сам влиял на ход матчей, а теперь разочарован что кто то сливает инфо с его дела.
поведение Пакета уж точно нельзя назвать лудоманией.
есть глупость и жадность в одном пакете.
жаль. но спорт давно прогнил с этими букмекерскими конторами.
и особенно это касается футбола и тенниса.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 