Пакета просит расследовать, как в СМИ появилась информация о его деле

Полузащитник «Вест Хэма» в социальной сети заявил, что расстроен прочитанными в СМИ материалами относительно дела о предполагаемых нарушениях футболистом правил ставок.

Я расстроен и огорчён, прочитав недавние вводящие в заблуждение и неточные статьи в прессе, опубликованные как в Англии, так и в Бразилии, в которых утверждается, что они раскрывают информацию о моём деле. Я также обеспокоен тем, что, хотя эти статьи являются ложными и вводящими в заблуждение, они явно исходят от лица, близкого к этому делу. Я поручил своим адвокатам обратиться в ФА (Футбольную ассоциацию Англии — прим.ред.) с просьбой провести тщательное расследование того, как информация о деле, пусть даже и неточная, стала достоянием общественности.