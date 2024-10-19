Мусаев похвалил «Краснодар» за быструю адаптацию к тактике «Спартака»

Главный тренер «Краснодара» похвалил свою команду за быструю адаптацию к тактике «Спартака».

Не ожидали, что «Спартак» выйдет со схемой в три центральных защитника. Ребята молодцы, что быстро смогли сориентироваться. Во время матча немного перестроили прессинг. При счете 2:0 всякое может быть, у соперника был стопроцентный момент, никогда нельзя расслабляться. Кевин Ленини молодец. Он воспользовался своим шансом. Уверен, что он может еще прибавлять. Когда «Краснодар» начал с трех ничьих, все говорили, что у нас проблемы, но мы были спокойны. Нам нужно много в чем прибавлять, у «Спартака» были моменты.