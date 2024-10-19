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Мусаев похвалил «Краснодар» за быструю адаптацию к тактике «Спартака»

вчера, 19:33
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев похвалил свою команду за быструю адаптацию к тактике «Спартака».

Не ожидали, что «Спартак» выйдет со схемой в три центральных защитника. Ребята молодцы, что быстро смогли сориентироваться. Во время матча немного перестроили прессинг. При счете 2:0 всякое может быть, у соперника был стопроцентный момент, никогда нельзя расслабляться. Кевин Ленини молодец. Он воспользовался своим шансом. Уверен, что он может еще прибавлять. Когда «Краснодар» начал с трех ничьих, все говорили, что у нас проблемы, но мы были спокойны. Нам нужно много в чем прибавлять, у «Спартака» были моменты.

«Краснодар» с 30 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» (19) идет шестым.

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Все комментарии
valt134
valt134
вчера в 21:32
Зениту не дадим расслабляться. В этом году намечается РУБКА! Хватит делать Дураков из Россейских Мужиков…
RomM84
RomM84
вчера в 21:10
У быков появилось то чего им так не хватало все эти годы появилась пластичность мышления и понимание соперника! Ура товарищи!
tq5dr6ffvda6
tq5dr6ffvda6
вчера в 20:20
Тактика спартака давно всем понятна, много бегай-мало думай.
shur
shur ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 20:02
"Во время матча немного перестроили прессинг."
Искусство побеждать...!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:39
Краснодар разгромил Спартак - это точно.
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