Пьянич рассказал об игровой философии Николича в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич рассказал о видении игры команды главного тренера Марко Николича:
Пару дней назад у нас с главным тренером Марко Николичем состоялся очень большой разговор о клубе. Его видение ЦСКА очень амбициозное. Когда я играю в футбол, мои амбиции также всегда высоки. Для меня его цели и амбиции были крайне важны, и они прояснились именно во время нашего диалога. Думаю, вместе нас ждут великие дела.
Я согласен с видением Марко: с тем, как он хочет использовать меня на поле и с тем, что я могу дать команде. Я опытный игрок, но обычный парень в раздевалке, который готов что-то подсказывать товарищам по команде.
Мои амбиции – всегда стараться вместе побеждать. С первого до последнего дня в клубе я буду биться изо всех сил, чтобы помочь клубу завоевать трофеи.
Ну и Николичу, заодно подсластил, чтобы не сказать хуже... Вот только, в тексте, по ходу, забыли написать, что чувак- всю жизнь за ЦСКА. Видимо, редактор тоже увлёkся громким содержанием. Буду искренне рад, если у парня получится в ЦСКА, но подобные бравурные первомайские речи не люблю и не понимаю.
Вобщем, Удачи ему!!!
Ну и Николичу, заодно подсластил, чтобы не сказать хуже... Вот только, в тексте, по ходу, забыли написать, что чувак- всю жизнь за ЦСКА. Видимо, редактор тоже увлёkся громким содержанием. Буду искренне рад, если у парня получится в ЦСКА, но подобные бравурные первомайские речи не люблю и не понимаю.
Вобщем, Удачи ему!!!