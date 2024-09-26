Пьянич рассказал об игровой философии Николича в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА рассказал о видении игры команды главного тренера :

Пару дней назад у нас с главным тренером Марко Николичем состоялся очень большой разговор о клубе. Его видение ЦСКА очень амбициозное. Когда я играю в футбол, мои амбиции также всегда высоки. Для меня его цели и амбиции были крайне важны, и они прояснились именно во время нашего диалога. Думаю, вместе нас ждут великие дела.

Я согласен с видением Марко: с тем, как он хочет использовать меня на поле и с тем, что я могу дать команде. Я опытный игрок, но обычный парень в раздевалке, который готов что-то подсказывать товарищам по команде.

Мои амбиции – всегда стараться вместе побеждать. С первого до последнего дня в клубе я буду биться изо всех сил, чтобы помочь клубу завоевать трофеи.