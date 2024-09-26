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Пьянич рассказал об игровой философии Николича в ЦСКА

вчера, 19:11

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич рассказал о видении игры команды главного тренера Марко Николича:

Пару дней назад у нас с главным тренером Марко Николичем состоялся очень большой разговор о клубе. Его видение ЦСКА очень амбициозное. Когда я играю в футбол, мои амбиции также всегда высоки. Для меня его цели и амбиции были крайне важны, и они прояснились именно во время нашего диалога. Думаю, вместе нас ждут великие дела.

Я согласен с видением Марко: с тем, как он хочет использовать меня на поле и с тем, что я могу дать команде. Я опытный игрок, но обычный парень в раздевалке, который готов что-то подсказывать товарищам по команде.

Мои амбиции – всегда стараться вместе побеждать. С первого до последнего дня в клубе я буду биться изо всех сил, чтобы помочь клубу завоевать трофеи.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:52
Шарль Перро....Ханс Кристиан Андерсен....Миралем Пьянич...Братья Гримм.....
y6yxmmesev2x
y6yxmmesev2x
сегодня в 00:37
Пьянич одну игру сыграет, а потом лечиться начнет.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 22:47
Как себя проявит Пьянич на футбольном поле, узнаем позже. Очень бы хотелось увидеть его голы в ворота соперников ЦСКА прямыми ударами со штрафных. Надеюсь, сбудется!
Red blu
Red blu
вчера в 22:33
Настрой хороший, ждём на поле
Сп62
Сп62
вчера в 21:19
Судя по словам - готовый капитан команды.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:46
Довольно много текста и слишком много пафоса в этом тексте. По-моему Пьянич просто переборщил с великими делами и видением своей роли в них. Мне кажется, что ЦСКА уже пожалел о своём приобретении.
Capral
Capral
вчера в 20:30
Мне его интервью напомнил текст, который обычно писали поступающим в КПСС: "Клянусь, обязуюсь быть верным идеям и тп"!!! Или, можно вспомнить Гениальный советский Шедевр: "Какой текст, какие слова"!!!

Ну и Николичу, заодно подсластил, чтобы не сказать хуже... Вот только, в тексте, по ходу, забыли написать, что чувак- всю жизнь за ЦСКА. Видимо, редактор тоже увлёkся громким содержанием. Буду искренне рад, если у парня получится в ЦСКА, но подобные бравурные первомайские речи не люблю и не понимаю.

Вобщем, Удачи ему!!!
j2wywr75bu44
j2wywr75bu44
вчера в 20:13
Пока Николич видит только шестое место, и видение свое менять не хочет.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:11
Вот и посмотрим, как у него слова сходятся с делами.
Vladimir808
Vladimir808 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:10
Этот паренёк, даже не подберу слов, чтобы не забанили на год,,,, все таки в культурном сообществе нахожусь.
Он первый заявил, что против России играть не будет.
А что изменилось? Пряник обещали?(
Не верю, гнать веником( сами знаете каким) и дать возможность играть нашим пацанам .( российским)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:06
Амбиции и реальные дела - это две не просто большие, а огромные разницы. А иногда амбиции бывают основаны на фантазиях, что не очень хорошо.
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:05
Быстро чувак переобулся, стал счастливым... всего за 800тыр евро...
bfmb4rf8j4qz
bfmb4rf8j4qz
вчера в 20:03
От Николича пока никакого толку нет, будет ли толк от Пьянича не понятно.
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:54
Потенциал есть)...даже интересно как он будет реализован...
cska1948
cska1948
вчера в 19:45
Слов много. Дело за малым, воплотить их в жизнь.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:37
Посмотрим как получится воплотить желаемое на поле. Удачи.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:18
Прогиб и перед командой, и перед тренером...
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