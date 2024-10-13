Гвардиола: «Все стили достойны победы»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола по видеозвонку выступил перед тренерами, которые посетили штаб-квартиру Королевской испанской футбольной федерации, чтобы провести переоценку лицензии УЕФА Pro.
Тренеры гораздо более подготовлены, чем раньше. У меня сложилось впечатление, что раньше было легче атаковать или защищаться, теперь подготовка намного лучше. И технологии помогают. Мы, тренеры, стали лучше, мы очень хорошо адаптируемся к ситуациям, потому что сегодня у нас даже нет предсезонных сборов, но это вопрос адаптации. Много лет назад я злился, когда приходилось заняться коммерческими вопросами, но теперь всё сделано, и мы найдём время, чтобы тренироваться.
Также рулевой «горожан» высказался о стиле игры:
[Я играю так, как играю] потому, что мне это нравится и потому что мне так хочется, я хочу побеждать, я очень практичен в этом. И каждый, кто играет так, как ему нравится больше всего, все стили достойны победы. [Для того, чтобы провести в элите столько лет] нужна требовательность к себе, потому что конкуренция требует от тебя победы, и ты должен генерировать изменения в игроках, потому что у вас может возникнуть ощущение, что соперник использует приёмы, чтобы лучше атаковать или защищаться, и нужно дать ему другой ход, всё это приводит вас к игре, которая нам нравится больше всего, чтобы увидеть, как победить противника.
Давление победы? Эта энергия помогает вам сохранять бдительность, работать немного усерднее и осознавать больше вещей. Если бы у вас не было этого чувства, вы бы не вставали с постели.
О тренировках:
Главное — стремиться к качеству, работать над правильными вещами, выбирая подбирая время для работы над каждой вещью. Энергия должна уходить в игру, а не в тренировку, поэтому делайте короткие занятия и используете картинки, чтобы они понимали, чего вы от них хотите. Я отдаю предпочтение тому, чтобы они хорошо подготовились к игре, а не изнурять их длительными занятиями, после которых они могут прийти уставшими.