Гвардиола: «Все стили достойны победы»

Главный тренер «Манчестер Сити» по видеозвонку выступил перед тренерами, которые посетили штаб-квартиру Королевской испанской футбольной федерации, чтобы провести переоценку лицензии УЕФА Pro.

Тренеры гораздо более подготовлены, чем раньше. У меня сложилось впечатление, что раньше было легче атаковать или защищаться, теперь подготовка намного лучше. И технологии помогают. Мы, тренеры, стали лучше, мы очень хорошо адаптируемся к ситуациям, потому что сегодня у нас даже нет предсезонных сборов, но это вопрос адаптации. Много лет назад я злился, когда приходилось заняться коммерческими вопросами, но теперь всё сделано, и мы найдём время, чтобы тренироваться.

Также рулевой «горожан» высказался о стиле игры:

[Я играю так, как играю] потому, что мне это нравится и потому что мне так хочется, я хочу побеждать, я очень практичен в этом. И каждый, кто играет так, как ему нравится больше всего, все стили достойны победы. [Для того, чтобы провести в элите столько лет] нужна требовательность к себе, потому что конкуренция требует от тебя победы, и ты должен генерировать изменения в игроках, потому что у вас может возникнуть ощущение, что соперник использует приёмы, чтобы лучше атаковать или защищаться, и нужно дать ему другой ход, всё это приводит вас к игре, которая нам нравится больше всего, чтобы увидеть, как победить противника.

Давление победы? Эта энергия помогает вам сохранять бдительность, работать немного усерднее и осознавать больше вещей. Если бы у вас не было этого чувства, вы бы не вставали с постели.