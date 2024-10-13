У «Баварии» сыграла рискованная ставка. Забили 33 гола со старта футбольного сезона

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вчера, 19:04

Раскрываем секреты Компани.

У нового тренера «Баварии» получилось настроить нападение команды. Поединок против «Динамо» из Загреба, когда забили 9 голов, повлиял на общую статистику. Но даже без него средняя результативность 3 гола за игру, более чем достойно. Компани был и остается рискованной и неожиданной тренерской ставкой от боссов «Баварии». Много вопросов к работе защиты. Но в Мюнхене поверили человеку, который много лет играл под руководством Гвардиолы. Впрочем, у бельгийца свой атакующий подход.

У игроков двойные роли

Нападающий Кейн откатывается на левый полуфланг в глубину. Тогда Гнабри и Оливе – вингеры, смещаются в центр. Напоминает «Ливерпуль» Клоппа, но есть разница. У «красных» не было Мусиалы. Изменчивый Джамал помогает Павловичу и Киммиху в центре поля в глубокой позиции, но также может включиться в атаку. Латерали Лаймер и Дэвис агрессивно идут вперед. Схема построена на удвоении ролей. Киммих страхует правый фланг обороны, но также легко может оказаться в атакующей позиции.

Переход на схему «3-4-3»

Базовая модель – «4-3-3». Но когда «Бавария» атакует большими силами, то латерали уходят в центр, Киммих опускается на позицию правого центрального хавбека, а вингеры располагаются максимально широко, чтобы «растянуть» чужую оборону. «Бавария» переходит на «3-4-3», причем четверка в центре располагается довольно узким ромбом. Это позволяет опорнику Павловичу играть в стиле Бускетса, а Мусиале отвлекать на себя игроков, которые должны смотреть за позицией Кейна на передовой.

Киммих смещается направо

Йозуа передумал уходить. Получатся и длинные пасы, и кроссы. Опытный универсал помогает центральным защитникам строить атаку, когда ныряет в линию обороны. Это заставляет левого вингера соперника атаковать его, но опытный немец легко выходит из-под прессинга. Тогда правый латераль – после травм Боэ и Станишича это Лаймер или Геррейру, выдвигается вперед, сокращая расстояние к Олисе. Вингеру «Баварии» остается не забежать в офсайд или выиграть спринт у единственного опекуна.

Латерали на полуфлангах

Отличительная черта именно «Баварии» Компани. Венсан сделал смелый шаг после изначальной идеи Гвардиолы, у которого один крайний защитник смещался в центр поля. «Ливерпуль» с Александер-Арнольдом тоже так делает. Но у «Баварии» Дэвис и правый латераль вместе уходят в центр, усиливая полузащиту. А поскольку Дэвис – бывший вингер, а Лаймер – центральный хавбек, то для них не проблема принять участие в непосредственном обстреле чужих ворот. Опасная, но красивая фишка.

Вингеры открывают за спину

Здесь классика, но тоже важная составляющая атакующего рисунка «Баварии». Поскольку у Компани на выбор пять человек на фланги в атаку – Олисе, Коман, Тель, Сане и Гнабри, тренер может ротировать фланговых атакующих игроков. Они свежие, поэтому успешно открываются за спины защитникам. Или выжидают, чтобы сделать неожиданный короткий рывок. Или просто выиграют в скорости у опекунов. Поскольку у «Баварии» есть Киммих с крытыми длинными пасами, то фокус рабочий.

Глубокие откаты Мусиалы

У плеймейкера «Баварии» много свободы. Но когда Киммих смещается на правый край, а латерали укрепляют центр, то Мусиала не всегда идёт в одну линию с Кейном. Немец спускается в низкие точки по вертикали, откуда развивает атаки. В результате у соперника дилемма. Если хавбек пойдет за Джамалом, то ломается линия обороны. А если не мешать Мусиале разыгрывать мяч глубоко, то «Бавария» создает большинство на полуфлангах из-за высоких позиций латералей, которые часто уходят в центр.

Джамал как ложный форвард

Разумеется, что один из самых талантливых футболистов планеты не используется строго как поставщик снарядов. Мусиала ходит «домой», чтобы сломать чужие линии. Но вот когда очередь Кейна, то Харри уводит за собой защитника и делает диагональную передачу на Джамала. Тогда немец в роли Сона из «Тоттенхэма», на которого английский центрфорвард отдал много голевых передач за свою карьеру. Мусиала молодой и очень быстрый, поэтому в качестве ложного форварда легко убегает от защиты.

Агрессивный контрпрессинг

По сравнению с прошлым сезоном «Бавария» значительно прибавила в командном давлении на чужие линии. Сейчас они на первом месте в Бундеслиге по интенсивности высокого прессинга. Иногда даже перебарщивают с этим, поскольку рискуют в случае неудачного отбора раскрыться. Но часто в агрессивный высокий отбор вступает сразу шесть человек. Опасно, если попадается грамотный соперник, но Компани придумал подстраховку. Часть игроков откатывается, чтобы не поймать контратаку.

Смирились с разрывами линий

У «Баварии» на старте сезона смелая игра, что чревато последствиями. Когда такое количество игроков задействованы в атаке, даже латерали переходят в центр и стараются создавать моменты, неизбежны быстрые переходы соперника от обороны к атаке. Тогда Компани стоически реагирует на разрыв в центре поля. Понятно, что если шестеро человек в высокой позиции, то остается лишь четыре игрока для обороны. Но центральные защитники не выбрасываются на соперника с мячом, а стерегут форвардов.

Разный характер игры флангами

Чтобы атаки «Баварии» были эффективными, им нужно разнообразие. Дома они чаще атакуют левым флангом, хотя в целом распределение равное. А вот отбор построен по разным правилам. Справа вингер агрессивно прессингует, а следующую линию страхуют Киммих и правый латераль. Слева Кейн давит на правого центрального защитника, прессинг выше. Харри не только успевает забивать – 9 голов в 8 играх Лиги чемпионов и Бундеслиги, но и ассистирует. У англичанина 4 голевые передачи в сезоне.

Гвардиола и Анчелотти точно посоветовали бы бывшей команде играть аккуратнее. Проиграли «Астон Вилле». Допустили ничью 3:3 с «Айнтрахтом». Не обыграли «Байер» в Мюнхене, тоже мировая, но скромнее по счету – 1:1. Но Компани сразу показал футболистам, что у него много смелых атакующих идей. Подход помог «Баварии» вернуться на первое место в Бундеслиге, но впереди много работы в обороне. В атаке эффективные, хотя над поиском качественных шансов и стандартами ещё нужно работать. Компани знает, что важнее 9 побед по 1:0, чем одна 9:2. Это лишь дебют тактической партии.