Игровое время Мудрика в «Челси» сократится

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вчера, 16:20

Роль полузащитника в «Челси» станет меньше.

Как сообщается, после покупки большого количества атакующих футболистов этим летом Мудрик станет получать меньше игрового времени.

Украинец будет реже выходить на поле в важных матчах, в основном его планируют вводить в игру с замены или вовсе держать на скамейке запасных.