Игровое время Мудрика в «Челси» сократится

Роль полузащитника Михаила Мудрика в «Челси» станет меньше.
Как сообщается, после покупки большого количества атакующих футболистов этим летом Мудрик станет получать меньше игрового времени.
Украинец будет реже выходить на поле в важных матчах, в основном его планируют вводить в игру с замены или вовсе держать на скамейке запасных.
Сейчас, после трансфера Педро Нету, Мишане придется смериться с ролью запасного игрока, ну или надеяться на травму португальца...
Вообще, Мишане нужно уходить хотя бы в аренду. Контракт у него длительный, бояться нечего, а играть в условном Ипсвиче или Лестере куда лучше, чем сидеть на лавке Челси...
Сейчас, после трансфера Педро Нету, Мишане придется смериться с ролью запасного игрока, ну или надеяться на травму португальца...
Вообще, Мишане нужно уходить хотя бы в аренду. Контракт у него длительный, бояться нечего, а играть в условном Ипсвиче или Лестере куда лучше, чем сидеть на лавке Челси...