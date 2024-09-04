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Игровое время Мудрика в «Челси» сократится

вчера, 16:20

Роль полузащитника Михаила Мудрика в «Челси» станет меньше.

Как сообщается, после покупки большого количества атакующих футболистов этим летом Мудрик станет получать меньше игрового времени.

Украинец будет реже выходить на поле в важных матчах, в основном его планируют вводить в игру с замены или вовсе держать на скамейке запасных.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:40
еще неизвестно, надолго Мареска в Челси.
Мудрик найдет способы улучшить свои атакующие возможности.
сезон длинный, все возможно.
вот Палмер получил травму и покинул базу сб.Англии
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 19:48
Это значит, что через год его продадут за ненадобностью. Брали в основу.
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:28
По большому счету, Мудрик вообще не нужен был изначально, и этот трансфер больше похож на финансовую махинацию.
Сейчас, после трансфера Педро Нету, Мишане придется смериться с ролью запасного игрока, ну или надеяться на травму португальца...
Вообще, Мишане нужно уходить хотя бы в аренду. Контракт у него длительный, бояться нечего, а играть в условном Ипсвиче или Лестере куда лучше, чем сидеть на лавке Челси...
112910415
112910415
вчера в 17:13
"такова вся спортивная жизнь !.."
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:36
Тупо перекачали бабло через обычную посредственность, вот и вся история.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:33
Нормальное решение если у игрока не идет игра
drug01
drug01
вчера в 16:27
Он сам пошёл на это!!!
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