Учёные раскрыли секреты современного футбола. Весь мир идёт на поводу у Гвардиолы

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19 сентября 2024, 19:04

Великая игра сильно изменилась.

Даже дети стараются играть как Гвардиола

Хосеп сумел убедить качеством игры и результатами «Манчестер Сити», что именно его метод правильный. Поэтому почти по всем параметрам видим переход на тропу Гвардиолы. Можем поблагодарить испанца за переход от удушающей игры старой «Барселоны», где результативность была «побочным эффектом» от игры Месси и соратников, до классического вертикального футбола имени Де Брюйне и Холанда.

Хвала небесам, Гвардиола вернул моду на «девятки» благодаря Эрлингу. Ещё подхватил идею сборной Испании с «дабл пивот» — «двойная ось», как называют хавбеков в схеме «4-2-3-1». Развивает идеи инвертированных фулбеков с агрессивными техничными вингерами. Футбол движется к атаке, что показывают в Лиге чемпионов и «Бавария», и «Селтик». Выводы основаны на наблюдениях, а есть ещё научный подход.

Его применяют аналитики из больших компаний, которые помогают побеждать ведущим клубам мира. И они подтверждают то, о чём говорил Моуриньо. Доступ к анализу футбола, записей тренировок грандов и общей статистике привёл к тому, что даже маленькие клубы сейчас подкованы в тактике и современных системах подготовки лучше, чем тридцать лет назад. Унификация футбола происходит на ваших глазах.

Многие детские команды стараются выходить в атаку через короткий пас. Отчасти дело в смене правил футбола, можно разыграть мяч внутри штрафной площади. Но школьники смотрят поединки «Реала» и «Манчестер Сити», «Байера» и «Брайтона». Все хотят играть в короткий пас с продвижением. А кумиры детей не только форварды, но также ван Дейк Родри, защитник и хавбек, близкие к «Золотым мячам».

В футболе поменялся характер первого паса

Обычно первый пас атаки — ввод мяча от вратаря. Как пасуют голкиперы? Классический метод – дальняя передача в борьбу. Сейчас стараются отдавать мяч на фланги, поскольку почти все полевые игроки создают большинство на одном краю поля. Много раз видели, когда 20 полевых игроков смещаются в одну зону, это весьма популярная фишка. Но теперь можно выйти в атаку под высоким прессингом через короткий пас.

Зачем прессинговать? Потому что если дать вратарю и техничным латералям разыграть мяч и выйти в атаку, то можно легко создать большинство впереди. Одна разрезающая передача может сломать всю линию обороны. Бьелса тысячу раз на своих лекциях для тренеров говорил, что самый критический момент – передача мяча от команды к команде. Зачем разыгрывать мяч мелким пасом? Точность дальних выносов ниже.

Даже «Ювентус» Мотты пользуется короткими пасами. Отсюда потребность в голкиперах, играющих ногами. Эдерсон отдал 4 голевые передачи в АПЛ . Это больше, чем у некоторых полузащитников. С помощью футбольных аналитиков Шарпа, Хантера и Джонсона, которые представили свой метаанализ, можем утверждать, что розыгрыш мяча от ворот коротким пасом догнал и перегнал дальние выносы за последние годы.

Ещё один важный момент – точки, куда отправляют мячи. На графике ниже видно, что в 2017 году было много дальних выносов на чужую половину поля. Сейчас, что понятно любому, кто смотрит матчи больших лиг, чаще разыгрывают мяч коротким пасом на защитника внутри штрафной площади. Логичная перемена, поскольку убирает элемент «бей-беги» с верховым дуэлями с опасным размахиванием локтями.

Впрочем, плотная игра низом имеет побочный эффект. Серия коротких передач занимает больше времени, чем один навес издали. Дают больше времени для обороны, чтобы перестроиться. Именно поэтому в новом сезоне видите большее число вертикальных передач в разрез. Контратаки применяют и «Реал», и «Байер». Борьба с одной из проблем доминирующих клубов, когда даже у «Зенита» есть дефицит ударов в створ.

Точность передач растет, но есть один нюанс

Угадаете, почему в футболе стало больше команд с отличным процентом точности передач? Угадаете, это легко. Стало меньше опасных пасов вперед и больше легких передач ближнему напарнику. Отрыжка «тики-таки». Только класс футболистов не позволяет играть так быстро и хитро, как Бускетс, Иньеста и Хави. Даже у «Крыльев Советов», выдавших худший старт в истории РПЛ , точность передач выше 80 %.

Анализ показывает, что не футболисты стали точнее, а тренеры приказали отказаться от дриблинга в центре поля в пользу коротких передач. Причина – боязнь потери мяча в центре под контратаку соперника. У фанатов дриблинга сейчас непростые времена. Стало меньше обводок, как видим на графике ниже. Также есть приказ не бить издали. Дриблинг применяют у штрафной, где у обороны выше шансы на успех.

Это не Роналду разучился обводить, а футбол изменился? Линии ставят плотнее, понимают азы успешной тактики. Также аналитики разобрали удары головой. Бразильская и мексиканская мода победила. В их лигах давно редко играют головой вне штрафной площади соперника. Европа переняла моду. Производная от игры в пас низом. Тяжело подставить голову, если мяч на газоне, надо быть Филом Джонсом.

Описав среднестатистический подход, получите «Манчестер Сити». Холанд не является великим мастером игры головой, невзирая на высокий рост. Де Брюйне любит точные передачи, как и другие хавбеки «горожан». У Гвардиолы вратарь Эдерсон сочетает два метода ввода мяча в игру – точный вынос далеко и умный пас низом. Мяч на земле, а Фодену разрешили дальние удары, поскольку их не ждали защитники.

Впрочем, тут всё зависит от класса исполнителя, как со штрафными. А некоторые перемены, вроде отказа от лишней игры головой, влияют на здоровье. Удары по мячу опасны для мозга человека. Результативность в новом футболе не падает. Большинство любит атаковать. Остается лишь спор, что изменилось. Форварды лучше атакуют или упал уровень защитников? Но все голкиперы подтвердят – им не дают скучать.