«Интер Майами» обыграл «Нью-Инглэнд Революшн», Месси оформил хет-трик

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вчера, 08:14

«Интер Майами» крупно обыграл «Нью-Инглэнд Революшн» в матче 49-го игрового дня МЛС (6:2).

Лука Лангони вывел гостей вперед на 2-й минуте. Дилан Борреро удвоил преимущество команды на 34-й. Луис Суарес забил на 40-й и 43-й, вернув равенство на табло. Бенжамин Кремаши обеспечил хозяевам поля преимущество на 58-й. После этого хет-триком отметился Лионель Месси, забивший на 78-й, 81-й и 89-й.