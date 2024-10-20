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«Интер Майами» обыграл «Нью-Инглэнд Революшн», Месси оформил хет-трик

вчера, 08:14
Интер МайамиЛоготип футбольный клуб Интер Майами6 : 2Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)Нью-Инглэнд РеволюшнМатч завершен

«Интер Майами» крупно обыграл «Нью-Инглэнд Революшн» в матче 49-го игрового дня МЛС (6:2).

Лука Лангони вывел гостей вперед на 2-й минуте. Дилан Борреро удвоил преимущество команды на 34-й. Луис Суарес забил на 40-й и 43-й, вернув равенство на табло. Бенжамин Кремаши обеспечил хозяевам поля преимущество на 58-й. После этого хет-триком отметился Лионель Месси, забивший на 78-й, 81-й и 89-й.

«Интер Майами» ранее стал чемпионом регулярного чемпионата МЛС, команда сыграет в плей-офф турнира (74 балла), «Нью-Инглэнд Революшн» занял 14-е место в таблице Восточной конференции (31 пункт).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 16:00
Сколько бы он не пыхтел Рона ему не догнать по голам. Гному до Роналду как пешком до луны!! ☝
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 11:36
6+2 за два последних матча матча.. Неплохо.. И это пока безтрофейник 1 с пеналя.. Не зря он опять психует из-за ерунды.. Эх, Крестьяну .. А-ха-ха-ха.. 🤭👍👏🤣
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:43
Три ничего не значащих гола после победного
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 09:40
Майами установил рекорд по набранным очкам в МЛС. Неплохо для худшей команды прошлого сезона.
112910415
112910415
вчера в 09:19
этот парень по-прежнему получает удовольствие от футбола !
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 09:07
Красава!!!
Vladimir808
Vladimir808 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 09:05
    Баpсaфoбия
    Баpсaфoбия
    вчера в 08:56
    Два матча подряд хет-трик, ещё 5 из этих голов забиты после 75-й минуты, интересно.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 08:29
    Где-то в Саудовской пустыне за6еспокоился дайвер...
    Гость
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