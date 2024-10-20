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вчера, 21:08

Московское «Динамо» разгромило «Рубин» (4:0) в матче 12-го тура РПЛ . Матч проходил на нейтральном поле в Нижнем Новгороде.

На 3-й минуте нападающий «Динамо» Константин Тюкавин реализовал пенальти. На 38-й минуте Артур оказался точен с 11 метров, на 62-й Фабиан Бальбуэна забил третий гол в матче. На 89-й минуте Ярослав Гладышев установил окончательный счёт в матче.

«Динамо» идёт на 5-м месте (23 очка), «Рубин» занимает 7-е место (15 очков).