Московское «Динамо» разгромило «Рубин» (4:0) в матче 12-го тура РПЛ. Матч проходил на нейтральном поле в Нижнем Новгороде.
На 3-й минуте нападающий «Динамо» Константин Тюкавин реализовал пенальти. На 38-й минуте Артур оказался точен с 11 метров, на 62-й Фабиан Бальбуэна забил третий гол в матче. На 89-й минуте Ярослав Гладышев установил окончательный счёт в матче.
«Динамо» идёт на 5-м месте (23 очка), «Рубин» занимает 7-е место (15 очков).
Пристойно отработали сегодня все, кто был на поле.
Особенно учитывая, что лазарет Динамо продолжает пополняться.
Чавес и Грулёв восстановились, но в паузу на треньках в добавок к выбывшему ранее Дасе травмировались Лаксальт (приводящая бедра) и Майсторович (паховые кольца).
Правда, Рубину пришлось обходиться сегодня без Даку и Тесленко, перебравших горчичников. Это, несомненно, ослабило казанцев, и довольно существенно.
В частности, Даку забил в сезоне почти половину всех голов Рубина в чемпе, без него дела впереди выглядели не очень.
Но, в конце-то концов, не одним же нам испытывать проблемы с плаванием состава, у нас они вообще перманентны)
Победа благодаря целым двум пеналям выглядит, на первый взгляд, не шибко убедительной, но ведь оба пенальти однозначны, спорить тут не о чем, причём оба они были не только бесспорными по сути нарушений, но и реально мешали атаке, так что..
В целом команда сегодня хоть и не особенно феерила, но и не расползалась по швам, как старое побитое молью пальто, так что пока условно можно считать, что работа над ошибками во время паузы проведена, и с некоторой реальной пользой.
Во всяком случае, противостояние "Динамо" V "2:0 в пользу Динамо" сегодня спокойно завершилось победой "Динамо"..))
Без истерик в обороне и даже с дополнительными забитыми голами.
Пара штрихов к этому-
-при потере мяча команда, в отличие от целого ряда предыдущих матчей, возвращалась в оборону энергично и дисциплинированно;
-Личка наконец обнаружил, что специальность Кутицкого- правый деф и отрядил его именно туда. И проблем на этом фланге почти не было..
СораДников- с первой крупной победой в чемпе.
Смотрим дальше и не дышим, дабы ненароком не спугнуть в игре команды наметившуюся маниакальную фазу..)))
Пристойно отработали сегодня все, кто был на поле.
Особенно учитывая, что лазарет Динамо продолжает пополняться.
Чавес и Грулёв восстановились, но в паузу на треньках в добавок к выбывшему ранее Дасе травмировались Лаксальт (приводящая бедра) и Майсторович (паховые кольца).
Правда, Рубину пришлось обходиться сегодня без Даку и Тесленко, перебравших горчичников. Это, несомненно, ослабило казанцев, и довольно существенно.
В частности, Даку забил в сезоне почти половину всех голов Рубина в чемпе, без него дела впереди выглядели не очень.
Но, в конце-то концов, не одним же нам испытывать проблемы с плаванием состава, у нас они вообще перманентны)
Победа благодаря целым двум пеналям выглядит, на первый взгляд, не шибко убедительной, но ведь оба пенальти однозначны, спорить тут не о чем, причём оба они были не только бесспорными по сути нарушений, но и реально мешали атаке, так что..
В целом команда сегодня хоть и не особенно феерила, но и не расползалась по швам, как старое побитое молью пальто, так что пока условно можно считать, что работа над ошибками во время паузы проведена, и с некоторой реальной пользой.
Во всяком случае, противостояние "Динамо" V "2:0 в пользу Динамо" сегодня спокойно завершилось победой "Динамо"..))
Без истерик в обороне и даже с дополнительными забитыми голами.
Пара штрихов к этому-
-при потере мяча команда, в отличие от целого ряда предыдущих матчей, возвращалась в оборону энергично и дисциплинированно;
-Личка наконец обнаружил, что специальность Кутицкого- правый деф и отрядил его именно туда. И проблем на этом фланге почти не было..
СораДников- с первой крупной победой в чемпе.
Смотрим дальше и не дышим, дабы ненароком не спугнуть в игре команды наметившуюся маниакальную фазу..)))