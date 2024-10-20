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Московское «Динамо» разгромило «Рубин»

вчера, 21:08
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 4Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Московское «Динамо» разгромило «Рубин» (4:0) в матче 12-го тура РПЛ. Матч проходил на нейтральном поле в Нижнем Новгороде.

На 3-й минуте нападающий «Динамо» Константин Тюкавин реализовал пенальти. На 38-й минуте Артур оказался точен с 11 метров, на 62-й Фабиан Бальбуэна забил третий гол в матче. На 89-й минуте Ярослав Гладышев установил окончательный счёт в матче.

«Динамо» идёт на 5-м месте (23 очка), «Рубин» занимает 7-е место (15 очков).

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Все комментарии
Ев17
Ев17 ответ баск (раскрыть)
сегодня в 17:05
Возможно, упустил, не спорю, но скорее они оба в центр лезли, левый фланг защиты голый был
баск
баск ответ Николай 1 (раскрыть)
сегодня в 15:45
Возможно, Фома и нырнул, но и зацеп тоже был (точнее, удар по ноге).
Насколько однозначно акцентированный- трудно сказать, но был, факт
баск
баск ответ Ев17 (раскрыть)
сегодня в 15:24
Тут есть что возразить..
Не все обратили внимание, что ещё в первом тайме, в районе 20 мин, Маричаль с Фернандесом поменялись позициями и дальше так и играли, Маричаль в центре, Фернандес слева.

Возможно поэтому могло сложиться впечатление, что Фернандес делал на фланге работу Маричаля (на самом деле свою).
А Марик в центре отработал совсем неплохо- пару раз уверенно снял верх, совершил пару отборов и несколько перехватов.

Особенно эффектен был один из перехватов, где-то в середине второго тайма- он увидел обостряющий пас рубиновых по центру в нашу опорку, ломанулся вперёд, успел, обокрал адресата паса..

Правда, после самостоятельного довольно острого продвижения в опорку Рубина сделал неточную передачу в район линии штрафной казанцев..
Ну, атакующий Маричаль- это дело пока действительно тухлое, но каков перехват был- хоть на выставку посылай, можно в учебники вставлять)

Кстати, статресурсы наперебой выписали ему бешено высокую оценку за игру, в диапазоне 7.7/8.1- это защитнику-то, а один из ресурсов (sofascore) вообще признал его игроком матча..
Николай 1
Николай 1 ответ баск (раскрыть)
сегодня в 15:23, ред.
Если только "2:0 по пенальти" не является исключением из правила. И, да. первый пенальти , кмк, был немного дельфиньим.
112910415
112910415
сегодня в 13:14
ничего не вышло у Рубина
chromage
chromage
сегодня в 11:14
Позорище к сожалению. От Динамо 4 безответных гола получать, плюс нулевые по сути шансы даже забить были. Т.е. не рыба не мясо какое-то, а не футбол.
galem72
galem72
сегодня в 09:50
Хорошо порезвились на траве. ДМ с победой! Казанцам явно стоит задуматься о наличии в клубе Рахимова.
Сп62
Сп62 ответ Ев17 (раскрыть)
сегодня в 08:54
Маричаль действительно слабое звено в цепи обороны Динамо и уже не первый матч. Почему Личка не найдёт ему до сих пор замену, непонятно.
Ев17
Ев17 ответ баск (раскрыть)
сегодня в 05:53
а левого эащитника фактически не было, Маричаль откровенно смотрел футбол, с его фланга Рубин постоянно заходил в штрафную, хорошо что остальные страховали
gorets004
gorets004
сегодня в 00:02
    Фил Кио
    Фил Кио
    вчера в 22:29
    Ну, не может Рахимов руководить такой командой, и не надо ждать, пока это дойдёт до Рахимова. Не дойдёт.
    r2pvp6g9phnu
    r2pvp6g9phnu
    вчера в 22:28
    Левый пенальти в начале игры сломал весь матч.
    stanichnik
    stanichnik ответ Алексей Филин (раскрыть)
    вчера в 22:23
    Доброг Здоровья Алексей!
    Он уже написан в 21-26 и даже отмечен, как лучший.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 22:06
    Мощно....мастеровито....разрушительно...бесспорно....сокрушительно................отработал данный матч мистер Сухой...
    Алексей Филин
    Алексей Филин
    вчера в 22:03
    Жду отчёт главного Динамовского экспертишки.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 21:48
    Оно РАЗГРОМИЛО 0 - 4 , а Зенит почему то крупно выиграл 0 - 5.)
    За адекватность
    За адекватность
    вчера в 21:38, ред.
    "Рубин" с Даку и "Рубин" без Даку, как говорят в Одессе, это две большие разницы. Ну это в качестве лирического отступления. Болельщикам клуба из Казани безусловно виднее, но на мой взгляд, Маматкулович, складывая пазл под названием стартовый состав, мягко говоря не угадал. Ну а так, ежели по счету, то убедительная победа "Динамо"."Рубин" в тайме втором что-то пытался изменить в неудачно складывающемся матче, и неплохие прорывы по правому флангу имели место быть, но до толкового завершения так и не довели, как говорится, видать сегодня не их день. Ну и саммит БРИКС конечно дело нужное, но то что с лета все эти РПЛ, РФС, вожди клубов ( хотя где-то читал, что вожди "ДМ" оказались меняться кругами, Возможно их плохо или не те люди просили, ну или советовали им это сделать) не нашли какой-то консенсус, дабы "Рубин" проводил этот матч дома весьма печально на мой сугубо субъективный взгляд. В общем болельщиков "Динамо" с победой, а болельщикам "Рубина" не расстраиваться. Как обычно личное мнение.
    баск
    баск
    вчера в 21:37
    ЗЫ. Надеюсь, модеры простят мне небольшой офф-топчик..

    Если ещё не все сораДники в курсе- одержав сегодня 20-ю победу в турнире, Динамо-2 досрочно выиграла свой дивизион в зоне Б втордива и повысилась
    в классе.
    От души поздравляем Пашу Алпатова и его команду)

    Возможно, теперь Назаренко, Боков, Смелов, Зайдензаль и Окишор получат больше игрового времени в главной команде.
    В двушке есть, кстати, и другие интересные ребята- Хубулов, Александров, Исаев, Балахонов, Ерофеев..

    Как минимум некоторые из этих фамилий через год-два будут на слуху.
    Вообще, симпатичную конечно бандочку сколотил Алпатов, и это при том,
    что летом забивных Чупаёва и Бабаева отдали, соответственно, в Торпедо и Самару (обоих- с правом обратного выкупа)..
    баск
    баск
    вчера в 21:26
    Вооот, вроде бы немножко за ум взялись, вспомнив наконец, что помимо сборных есть ещё и клуб, оплачивающий контракты.
    Пристойно отработали сегодня все, кто был на поле.

    Особенно учитывая, что лазарет Динамо продолжает пополняться.
    Чавес и Грулёв восстановились, но в паузу на треньках в добавок к выбывшему ранее Дасе травмировались Лаксальт (приводящая бедра) и Майсторович (паховые кольца).

    Правда, Рубину пришлось обходиться сегодня без Даку и Тесленко, перебравших горчичников. Это, несомненно, ослабило казанцев, и довольно существенно.

    В частности, Даку забил в сезоне почти половину всех голов Рубина в чемпе, без него дела впереди выглядели не очень.
    Но, в конце-то концов, не одним же нам испытывать проблемы с плаванием состава, у нас они вообще перманентны)

    Победа благодаря целым двум пеналям выглядит, на первый взгляд, не шибко убедительной, но ведь оба пенальти однозначны, спорить тут не о чем, причём оба они были не только бесспорными по сути нарушений, но и реально мешали атаке, так что..

    В целом команда сегодня хоть и не особенно феерила, но и не расползалась по швам, как старое побитое молью пальто, так что пока условно можно считать, что работа над ошибками во время паузы проведена, и с некоторой реальной пользой.

    Во всяком случае, противостояние "Динамо" V "2:0 в пользу Динамо" сегодня спокойно завершилось победой "Динамо"..))
    Без истерик в обороне и даже с дополнительными забитыми голами.

    Пара штрихов к этому-

    -при потере мяча команда, в отличие от целого ряда предыдущих матчей, возвращалась в оборону энергично и дисциплинированно;
    -Личка наконец обнаружил, что специальность Кутицкого- правый деф и отрядил его именно туда. И проблем на этом фланге почти не было..

    СораДников- с первой крупной победой в чемпе.
    Смотрим дальше и не дышим, дабы ненароком не спугнуть в игре команды наметившуюся маниакальную фазу..)))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 21:25
    Левейший пенальти в начале игры и дальше уже не смотрел, ужас
    Gotlib
    Gotlib ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 21:24
    Бой- то она дала, но неудачно. Рахим эмоционально махал руками, но это не помогло.
    Пепс
    Пепс ответ Карл Хайнц Руммениге (раскрыть)
    вчера в 21:22
    Да все мы эксперты тут, еще похлеще будем)))
    Strashniy
    Strashniy ответ Карл Хайнц Руммениге (раскрыть)
    вчера в 21:22
    Так и Григорян, Мостовой и Радимов тоже эксперты неплохие, но тренеры совсем негодные.
    Gotlib
    Gotlib ответ Donkert (раскрыть)
    вчера в 21:21
    Чем конкретно?
    Карл Хайнц Руммениге
    Карл Хайнц Руммениге ответ 96m4g3zbaars (раскрыть)
    вчера в 21:21
    Он неплохой эксперт на Матч ТВ.
    Donkert
    Donkert
    вчера в 21:20, ред.
    Судья Сухой, самый неквалифицированный судья в РПЛ из Москвы, однозначно помог Динамо из Москвы..
    shur
    shur
    вчера в 21:20
    ...Махачкалинское? Нет, московское! ...Сьели что-нибудь?
    Пепс
    Пепс
    вчера в 21:19, ред.
    Гений Рахимов в очередной раз убил первый тайм своей команды. На этот раз выставив 19 летнего нападающего Рубин2 в центр защиты против одного из лидеров РПЛ. Ну, типа с дебютом парень... Судорожная замена Мугбы до перерыва на профильного защитника, лишь подтвердила что Рахимов в очередной раз облажал первый тайм... (((((( Рахимов уходи уже... Не получается из тебя тренера... Зато какого эксперта на Матч ТВ потеряли бл....
    96m4g3zbaars
    96m4g3zbaars
    вчера в 21:18
    Покуда в Рубине будет физрук Рахимов, не видать ему успеха.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 21:15
    Какого чёрта вы проиграли предыдущую игру !?
    Гость
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