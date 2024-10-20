Ривалдо считает, что Ламин Ямаль станет лучшим игроком в мире

Бывший игрок «Барселоны» считает, что станет лучшим игроком в мире.

У него есть эта же радость, как была у меня, он играет, чтобы получать удовольствие, ему это нравится, и болельщикам тоже. Ему 17 лет, а он играет так, как будто ему 26 или 27. Он наверняка будет большим игроком, он уже такой, он отлично справляется: он чемпион Европы, хорош в «Барселоне»... Однажды он станет лучшим в мире. Его нужно защищать, потому что он талантливый игрок. В футболе нужно действовать жестко, есть фолы, но не с насилием или травмами. Судьи должны быть внимательнее не только к нему, но и ко всем, в том числе к Винисиусу или Родриго. В футболе надо играть, а не пинать ногами.