Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2024/2025

Ривалдо считает, что Ламин Ямаль станет лучшим игроком в мире

вчера, 17:48

Бывший игрок «Барселоны» Ривалдо считает, что Ламин Ямаль станет лучшим игроком в мире.

У него есть эта же радость, как была у меня, он играет, чтобы получать удовольствие, ему это нравится, и болельщикам тоже. Ему 17 лет, а он играет так, как будто ему 26 или 27. Он наверняка будет большим игроком, он уже такой, он отлично справляется: он чемпион Европы, хорош в «Барселоне»... Однажды он станет лучшим в мире. Его нужно защищать, потому что он талантливый игрок. В футболе нужно действовать жестко, есть фолы, но не с насилием или травмами. Судьи должны быть внимательнее не только к нему, но и ко всем, в том числе к Винисиусу или Родриго. В футболе надо играть, а не пинать ногами.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Тен Хаг: «Мы придерживаемся своего плана, добиваемся того, чего хотим»
Вчера, 13:39
Коул Палмер верит, что выиграет «Золотой мяч» в будущем
Вчера, 13:02
Гвардиола рассказал, при каком условии закончит тренерскую карьеру
Вчера, 11:06
Анчелотти: «Тренировать Модрича, работать с ним – честь для меня»
Вчера, 08:33
Эрик тен Хаг не знает, когда «Манчестер Юнайтед» сможет побороться за титул
Вчера, 00:18
Паулу Фонсека похвалил настрой игроков «Милана» после победы над «Удинезе»
19 октября
Сортировать
Все комментарии
__AgamagA__
__AgamagA__
вчера в 23:28
В следующем сезоне должен взять золотой мяч!
112910415
112910415
вчера в 19:10
тому быть !
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 18:22
Уже лучший игрок мира.
2ru973zwek6e
2ru973zwek6e
вчера в 18:04
Противно читать ,ваши домыслы выдаваемые за слова Ривалдо,запомните на всю оставшуюся жизнь,Бразильцы никогда не будут восхвалять футболистов других стран,в Бразилии своих футболистов хватает,похлеще Ямаля!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:57
Все может быть,время покажет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 