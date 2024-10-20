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Коул Палмер верит, что выиграет «Золотой мяч» в будущем

вчера, 13:02

Полузащитник «Челси» Коул Палмер ответил на вопрос, сможет ли он выиграть «Золотой мяч» в будущем.

Выиграть «Золотой мяч» было бы потрясающе. Я верю, что благодаря упорному труду и стабильности я смогу сделать это.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:32
Тут главное талант...и массмедиа...
Не думаю что Вини трудяга коих свет не видывал....
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 15:50
Сколько бы ты не трудился упорно а Зм все равно вручат гному. Выйграет он там у себя какой небуть кубок В Америке и Фифа рас скажет нам что он лучший!! 😆
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 15:14
Похвально..
Брулин
Брулин
вчера в 14:21
Чтобы мечтать о ЗМ надо делать разницу в таких матчах как сегодня. Ливерпуль лидер и только 2 раза пропускал мячи.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 14:07
В Челси? Сомневаюсь.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:45
Коле удачи, вот только благодаря упорному труду и стабильности этого не сделать. Нужен еще отличный пиар, и связи так где надо, а желательно дядюшка Перец))
shlomo
shlomo
вчера в 13:28
Плох тот солдат который не мечтает стать генералом.... главное задаться целью.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:17
Палмеру повезло, что Месси и Роналду не в Европе... Шанс выиграть есть.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:06
Хорошее чувство - Верить в светлое будущие...)
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