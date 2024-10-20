Коул Палмер верит, что выиграет «Золотой мяч» в будущем

Полузащитник «Челси» Коул Палмер ответил на вопрос, сможет ли он выиграть «Золотой мяч» в будущем.
Выиграть «Золотой мяч» было бы потрясающе. Я верю, что благодаря упорному труду и стабильности я смогу сделать это.
Полузащитник «Челси» Коул Палмер ответил на вопрос, сможет ли он выиграть «Золотой мяч» в будущем.
Выиграть «Золотой мяч» было бы потрясающе. Я верю, что благодаря упорному труду и стабильности я смогу сделать это.
Не думаю что Вини трудяга коих свет не видывал....
Не думаю что Вини трудяга коих свет не видывал....