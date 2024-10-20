Тен Хаг: «Мы придерживаемся своего плана, добиваемся того, чего хотим»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался о нынешнем турнирном положении команды. «Дьяволы» идут на 11-м месте в АПЛ .

Мы спокойны, но не довольны. Ни футболисты, ни тренерский штаб, ни руководство. Но мы не нервничаем и знаем, что делаем. Мы придерживаемся своего плана, добиваемся того, чего хотим, и можем достичь своих целей в сезоне.

Доверие фанатов может ослабнуть, если результаты не станут лучше? Мы на одной волне и в одной лодке. Они видят трудности, с которыми нам пришлось столкнуться в начале сезона, и знают, что если мы будем держаться вместе, то в итоге команда отплатит им за доверие. Именно это мы и делали последние два года. Я уверен, что так и будет.