Тен Хаг: «Мы придерживаемся своего плана, добиваемся того, чего хотим»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о нынешнем турнирном положении команды. «Дьяволы» идут на 11-м месте в АПЛ.
Мы спокойны, но не довольны. Ни футболисты, ни тренерский штаб, ни руководство. Но мы не нервничаем и знаем, что делаем. Мы придерживаемся своего плана, добиваемся того, чего хотим, и можем достичь своих целей в сезоне.
Доверие фанатов может ослабнуть, если результаты не станут лучше? Мы на одной волне и в одной лодке. Они видят трудности, с которыми нам пришлось столкнуться в начале сезона, и знают, что если мы будем держаться вместе, то в итоге команда отплатит им за доверие. Именно это мы и делали последние два года. Я уверен, что так и будет.
МЮ он поднять с колен не сможет. Не тот он тренер.
Списал половину команды в утиль, понакупал других, а воз и ныне там.
Несёт пургу какую-то, и будет нести до тех пор ,пока не погонят его ссаными тряпками. Он этого и ждёт; отступные составляют ооочень приличную сумму.
МЮ он поднять с колен не сможет. Не тот он тренер.
Списал половину команды в утиль, понакупал других, а воз и ныне там.
Несёт пургу какую-то, и будет нести до тех пор ,пока не погонят его ссаными тряпками. Он этого и ждёт; отступные составляют ооочень приличную сумму.
"Мы не нервничаем и знаем, что делаем."
"Мы на одной волне и в одной лодке".
"Мы добиваемся того, чего хотим."
Да он просто медитирует...)
"Мы не нервничаем и знаем, что делаем."
"Мы на одной волне и в одной лодке".
"Мы добиваемся того, чего хотим."
Да он просто медитирует...)
Насчёт волны - пока, может быть, волна одна, а вот лодки точно разные: у вас круизный лайнер, а у болельщиков плоскодонка, того и гляди - волна перевернёт, и вместе с доверием пойдут ко дну.
Насчёт волны - пока, может быть, волна одна, а вот лодки точно разные: у вас круизный лайнер, а у болельщиков плоскодонка, того и гляди - волна перевернёт, и вместе с доверием пойдут ко дну.