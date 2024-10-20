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Тен Хаг: «Мы придерживаемся своего плана, добиваемся того, чего хотим»

вчера, 13:39

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о нынешнем турнирном положении команды. «Дьяволы» идут на 11-м месте в АПЛ.

Мы спокойны, но не довольны. Ни футболисты, ни тренерский штаб, ни руководство. Но мы не нервничаем и знаем, что делаем. Мы придерживаемся своего плана, добиваемся того, чего хотим, и можем достичь своих целей в сезоне.

Доверие фанатов может ослабнуть, если результаты не станут лучше? Мы на одной волне и в одной лодке. Они видят трудности, с которыми нам пришлось столкнуться в начале сезона, и знают, что если мы будем держаться вместе, то в итоге команда отплатит им за доверие. Именно это мы и делали последние два года. Я уверен, что так и будет.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 19:58
Оказывается у него это был план. Вот только почему у него бомбит от результатов понять никто не может.
eleven LC
eleven LC ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 17:56
Аналогично
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 17:47
Подожди неделю!
particular
particular
вчера в 17:41
О, как! Оказывается, что всё - нормуль...
eleven LC
eleven LC ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 16:25
Ты это Осасуне расскажи
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Денис Прокопьев (раскрыть)
вчера в 16:06
Давно готов и скорее Реал проиграет со скандалом.Если первым забьет Барса,реал обречен на разгром.
Денис Прокопьев
Денис Прокопьев
вчера в 15:59
ХОЛАН КОГДА ЗАБЬЕТ ?????
112910415
112910415
вчера в 15:48
этот неутомимый парень, несомненно, дни и ночи сочиняет свои проникновенные речи ! )
shur
shur
вчера в 15:33
...админ, всё-достаточно,добились своего! Тен Хаг - лучший из лучших, довольны, Богом прошу только поменьше его высказываний,про клуб, про болельщиков,про лодку,которая вся в дырах и идёт ко дну!!!
muw4mcr7qpse
muw4mcr7qpse
вчера в 15:16
Чего-то мало они хотят,или через раз получается
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 15:13
О чем говорит этот человек?
МЮ он поднять с колен не сможет. Не тот он тренер.
Списал половину команды в утиль, понакупал других, а воз и ныне там.
Несёт пургу какую-то, и будет нести до тех пор ,пока не погонят его ссаными тряпками. Он этого и ждёт; отступные составляют ооочень приличную сумму.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 15:08
Ура, товарищи!.. 🤭
Денис Прокопьев
Денис Прокопьев ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 14:57
Готовься лучше к ЭЛЬ КЛАССИКО НА БЕРНАБЕУ........
d1metras
d1metras
вчера в 14:47
что он курит?
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:45
"Мы спокойны, но не довольны."
"Мы не нервничаем и знаем, что делаем."
"Мы на одной волне и в одной лодке".
"Мы добиваемся того, чего хотим."
Да он просто медитирует...)
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 14:42
Все хорошо, прекрасная маркиза...
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 14:33, ред.
"Мы на одной волне и в одной лодке."
Насчёт волны - пока, может быть, волна одна, а вот лодки точно разные: у вас круизный лайнер, а у болельщиков плоскодонка, того и гляди - волна перевернёт, и вместе с доверием пойдут ко дну.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:31
Мдяяя! Тут до меня всё написали!
Yodr
Yodr
вчера в 14:24
Типичное принятие желаемого за действительное. Это как "отрицательный рост" - такая же тематика по изображению г.на конфеткой.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 14:20
Он реально что-то курит!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 14:17
Он добивается середины турнирной таблицы и достигает своих целей каждый год,сказал сделал,как Гвардиола.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 14:06
Что этот лысый шарлатан курит?
Rupertt
Rupertt
вчера в 13:57
Старый покинь корабль, не топи по-братски.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 13:50
Он меня прям бесит. Корабль тонет, а этот рассказывает, что все по плану.
gzy6qscupd4w
gzy6qscupd4w
вчера в 13:43
План тебе курить явно поменьше надо
Гость
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