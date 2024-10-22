Goal назвал топ-25 игроков «ПСЖ» в XXI веке

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вчера, 08:35

Французский нападающий был признан лучшим игроком французского «Пари Сен-Жермен» в XXI веке по версии портала Goal.com.

На втором месте расположился шведский форвард . На третьем — бразилец .

Аргентинский форвард , выступавший за французскую команду с 2021 по 2023 годы, занял лишь 23-е место.