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Goal назвал топ-25 игроков «ПСЖ» в XXI веке

вчера, 08:35

Французский нападающий Килиан Мбаппе был признан лучшим игроком французского «Пари Сен-Жермен» в XXI веке по версии портала Goal.com.

На втором месте расположился шведский форвард Златан Ибрагимович. На третьем — бразилец Неймар.

Аргентинский форвард Лионель Месси, выступавший за французскую команду с 2021 по 2023 годы, занял лишь 23-е место.

  1. Килиан Мбаппе (Франция).
  2. Златан Ибрагимович (Швеция).
  3. Неймар (Бразилия).
  4. Эдинсон Кавани (Уругвай).
  5. Тьяго Силва (Бразилия).
  6. Маркиньос (Бразилия).
  7. Педру Паулета (Португалия).
  8. Марко Верратти (Италия).
  9. Анхель Ди Мария (Аргентина).
  10. Блез Матьюди (Франция).
  11. Тьяго Мотта (Италия).
  12. Кейлор Навас (Коста-Рика).
  13. Максвелл (Бразилия).
  14. Ашраф Хакими (Марокко).
  15. Преснель Кимпембе (Франция).
  16. Хавьер Пасторе (Аргентина).
  17. Джей-Джей Окоча (Нигерия).
  18. Габриэль Хайнце (Аргентина).
  19. Роналдиньо (Бразилия).
  20. Джанлуиджи Доннарума (Италия).
  21. Эсекьель Лавесси (Аргентина).
  22. Кристоф Жалле (Франция).
  23. Лионель Месси (Аргентина).
  24. Нене (Бразилия).
  25. Сальваторе Сиригу (Италия).
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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ Баpсaфoбия (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 18:16
Вчера была новость с топ-10, а теперь топ-25 xD
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:15
Мне кажется Ибра и Кавани дали ПСЖ больше, чем Мбаппе.
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 18:10
Неймар выше Роналдиньо? В этом голосовании одни только зумеры голосовали?
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 17:34
Довольно смешной рейтинг. ПСЖ стал популярным во всемирном медиа лишь благодаря Ибре и его регулярным фантастическим годам. Да и Кавани был неплох. А Неймар и Мбаппе ничего кроме скандалов вне поля не принесли клубу.
shur
shur
вчера в 17:28
...ребятушки не растраивайтесь!!!
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:51
Где Семак?
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:51
Месси должен быть на первом
shlomo
shlomo
вчера в 08:58
Непривычно видеть Мессеныша на током месте...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 08:57
Вот он уровень Месси в Европе
m828uh655x3r
m828uh655x3r
вчера в 08:39
Всё по черепахе скучают ребята
drug01
drug01
вчера в 08:37, ред.
Жаль наших нет!!!
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