Goal назвал топ-25 игроков «ПСЖ» в XXI веке

Французский нападающий Килиан Мбаппе был признан лучшим игроком французского «Пари Сен-Жермен» в XXI веке по версии портала Goal.com.
На втором месте расположился шведский форвард Златан Ибрагимович. На третьем — бразилец Неймар.
Аргентинский форвард Лионель Месси, выступавший за французскую команду с 2021 по 2023 годы, занял лишь 23-е место.
- Килиан Мбаппе (Франция).
- Златан Ибрагимович (Швеция).
- Неймар (Бразилия).
- Эдинсон Кавани (Уругвай).
- Тьяго Силва (Бразилия).
- Маркиньос (Бразилия).
- Педру Паулета (Португалия).
- Марко Верратти (Италия).
- Анхель Ди Мария (Аргентина).
- Блез Матьюди (Франция).
- Тьяго Мотта (Италия).
- Кейлор Навас (Коста-Рика).
- Максвелл (Бразилия).
- Ашраф Хакими (Марокко).
- Преснель Кимпембе (Франция).
- Хавьер Пасторе (Аргентина).
- Джей-Джей Окоча (Нигерия).
- Габриэль Хайнце (Аргентина).
- Роналдиньо (Бразилия).
- Джанлуиджи Доннарума (Италия).
- Эсекьель Лавесси (Аргентина).
- Кристоф Жалле (Франция).
- Лионель Месси (Аргентина).
- Нене (Бразилия).
- Сальваторе Сиригу (Италия).