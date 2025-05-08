Дембеле стал фаворитом в борьбе за «Золотой мяч» по версии Goal

Сайт Goal опубликовал обновлённый рейтинг претендентов на получение награды «Золотой мяч» в 2025 году.
Первая десятка выглядит следующим образом:
1. Усман Дембеле (ПСЖ);
2. Ламин Ямаль («Барселона»);
3. Рафинья («Барселона»);
4. Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ);
5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
6. Педри («Барселона»);
7. Харри Кейн («Бавария»);
8. Килиан Мбаппе («Реал»);
9. Лаутаро Мартинес («Интер»);
10. Роберт Левандовски («Барселона»);
Рафинья, да, конечно, однозначный лидер Барсы, своим талантом, неоднократно спасал и прикрывал задницу гонимого! Ямаль? Разумеется. Если не включить мальца в список номинантов - мировой скандал!!! Все кандидатуры обсуждать не буду, в том или ином смысле, каждый достоин приза. Вобщем, поживём, увидим...
Рафинья, да, конечно, однозначный лидер Барсы, своим талантом, неоднократно спасал и прикрывал задницу гонимого! Ямаль? Разумеется. Если не включить мальца в список номинантов - мировой скандал!!! Все кандидатуры обсуждать не буду, в том или ином смысле, каждый достоин приза. Вобщем, поживём, увидим...
забивал в матчах против Боруссии Баварии Бенфики Интера.
против Реала.
в 11 мая ЭльКласико, если и там покажет супер игру и пару голов вонзит, болельщики всего мира оценят.
Рафинья лучший бомбардир и лучший ассистент в ЛЧ.
после гола на Сан Сиро он повторил рекорд Роналду в ЛЧ. набрал 21 (13+8).
полуфинальные матчи с Интером станут легендарными.
возможно, такого больше не увидим ни завтра не следующие 5 лет!
ПСЖ против кого играли. Астон Вилла, которая чуть домой не отправила ПСЖ? или Арсенал без кубков и характера.
даже Ливерпуль показал не самый лучший футбол.
забивал в матчах против Боруссии Баварии Бенфики Интера.
против Реала.
в 11 мая ЭльКласико, если и там покажет супер игру и пару голов вонзит, болельщики всего мира оценят.
Рафинья лучший бомбардир и лучший ассистент в ЛЧ.
после гола на Сан Сиро он повторил рекорд Роналду в ЛЧ. набрал 21 (13+8).
полуфинальные матчи с Интером станут легендарными.
возможно, такого больше не увидим ни завтра не следующие 5 лет!
ПСЖ против кого играли. Астон Вилла, которая чуть домой не отправила ПСЖ? или Арсенал без кубков и характера.
даже Ливерпуль показал не самый лучший футбол.