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Дембеле стал фаворитом в борьбе за «Золотой мяч» по версии Goal

вчера, 15:53

Сайт Goal опубликовал обновлённый рейтинг претендентов на получение награды «Золотой мяч» в 2025 году.

Первая десятка выглядит следующим образом:

1. Усман Дембеле (ПСЖ);

2. Ламин Ямаль («Барселона»);

3. Рафинья («Барселона»);

4. Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ);

5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

6. Педри («Барселона»);

7. Харри Кейн («Бавария»);

8. Килиан Мбаппе («Реал»);

9. Лаутаро Мартинес («Интер»);

10. Роберт Левандовски («Барселона»);

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Все комментарии
Баобаб
Баобаб ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 01:29
Ктоо? Полено достойно картонного мяча. Нацепили себе две звезды на рубаху. Позорники. Картоне чемпионе😪
Agamaga005
Agamaga005 ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 00:23
Это же очевидно. Даже золотые мячи Ривалдо и Роналдинью оказывается левые 😀
Agamaga005
Agamaga005 ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
сегодня в 00:20
Добротно! Без колкостей в сторону конкретных игроков.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 23:57
В этом году выбор лучшего будет сложен как никогда. Явного фаворита нет, на приз претендуют минимум четверо. Всё решит финиш чемпионатов и финал ЛЧ. Повторюсь, как и ранее, - я бы отдал "ЗМ" Роберту Левандовскому, для которого этот сезон на высшем уровне может быть последним; за то, что всю карьеру играл на высоком уровне и не опускался ниже определённой планки; за джентльменское поведение на поле, за отличную результативность. Остальные претенденты ещё молоды, у них всё впереди, и призов на их век хватит.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:25
Если ПСЖ выиграет, то пусть будет Доннарумма...
Baggio R.
Baggio R. ответ Per4ick (раскрыть)
вчера в 19:03
Мнений много, каждому не угодишь.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 18:34
Что Рафинья, что Дембель, оба сдулись в конце сезона, Усман конечно чуть больше. Но он все таки в финале, и если возьмут ушастого, наверное ему и отдадут ЗМ. Рафинье чтобы выиграть в этом противостоянии, надо показать хорошую концовку сезона, особенно против Реала.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:29
в воскресенье матч АПЛ Ливерпуль - Арсенал
надо Салаху хэт трик оформит, чтоб вернутся ))
хотя бы чтоб прессы много было и только. пока у Салаха 28 голов.
за 30 голов забить будет хорошо. на кону Золотая бутса.
сейчас на первом месте Дьокереш, а Салах отстает на 1 очко.
Салаху осталось 3 матча, Дьокерешу 2.
Салаху за гол дают 2 очка, Дьокерешу 1.5
неподалеко Левандовски, и поляку осталось 4 матча.
в любом случае шансы есть, и они высокие.
надо стараться. плюс рекорд Анри-КДБ по ассистам еще можно побить.
тогда эти значимые достижения, и они могут качнуть чашу весов в пользу Салаха в борьбе за ЗМ.
Comentarios
Comentarios ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:01
По мне он сдал и прилично сдал
протон
протон
вчера в 17:52
за Салаха обидно, не повезло вылететь по пенальти от ПСЖ. Для меня он лучший в этом сезоне
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:52
за Рафиньи много плюсов.
забивал в матчах против Боруссии Баварии Бенфики Интера.
против Реала.
в 11 мая ЭльКласико, если и там покажет супер игру и пару голов вонзит, болельщики всего мира оценят.
Рафинья лучший бомбардир и лучший ассистент в ЛЧ.
после гола на Сан Сиро он повторил рекорд Роналду в ЛЧ. набрал 21 (13+8).
полуфинальные матчи с Интером станут легендарными.
возможно, такого больше не увидим ни завтра не следующие 5 лет!
ПСЖ против кого играли. Астон Вилла, которая чуть домой не отправила ПСЖ? или Арсенал без кубков и характера.
даже Ливерпуль показал не самый лучший футбол.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:42
ЗМ достойны Рафинья и Салах.
но если ПСЖ выиграет ЛЧ. приз отойдет истинному французу - Усмане Дембеле.
хотя бы чтоб подколоть Мбаппе)))))))))))))))))))))))))))))
Comentarios
Comentarios
вчера в 17:34
Лаутаро достоин странно что 9й
Per4ick
Per4ick ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 17:23, ред.
дело не не в любви к Барселоне а мнение то что ее игрокам априори надарили много наград, даже голден бой дали игроку который два матча выстрелил и все. (если что это Гави). у Барсы больше всего липовых наград, потом уже идет Реал, все заслуги других игроков, все их труды были спущены в унитаз, только потому что они не любимчики
nikolah
nikolah
вчера в 17:16
Я бы Ямалю отдал
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 17:16
А где гном в рейтинге?? Как же так ,главного фаоврита заыбли!! Щас он как сделает хет трик в пенсионерской лиге и сразу выйдет на первое место у любителей фифа.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:16
За какие заслуги интересно
Baggio R.
Baggio R. ответ Per4ick (раскрыть)
вчера в 17:08
Если не любишь Барселону, так и скажи. А выдумки писать не нужно.
Per4ick
Per4ick
вчера в 17:02, ред.
даже если Дембеле затащит ЛЧ для ПСЖ не факт что он выиграет, сколько было примеров и скандалов, потому что надо быть игроком Барсы что бы тебе давали липовые индивидуальные награды. так получал награды Месси, так получил ЗМ Ривалдо, даже Роналдиньо взял ЗМ спорный потому что в тот год Джеррард вытащил ЛЧ для Ливерпуля, в том числе в том самом финале (который потом назвали чудом в Стамбуле) и играл потрясно. и раньше были странные решения но сейчас награда превратилась полностью в политический балаган и шоу аля оскар
Брулин
Брулин
вчера в 17:02
Дембеле? Какой еще Дембеле? Вы бы еще Мостового номинировали!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:53
Неплохая десятка собралась - это точно.
Capral
Capral
вчера в 16:37, ред.
На счёт Кейна не очень согласен. В этом сезоне, пока, точно не блещет. В первой игре с Интером, вообще пропал, испарился и даже от немецкой прессы получил критику. Лидером команды, каким был он в прошлом сезоне не является. На мой взгляд, его присутствие в списке, не более, чем дань уважения его бомбардирским способностям.
Рафинья, да, конечно, однозначный лидер Барсы, своим талантом, неоднократно спасал и прикрывал задницу гонимого! Ямаль? Разумеется. Если не включить мальца в список номинантов - мировой скандал!!! Все кандидатуры обсуждать не буду, в том или ином смысле, каждый достоин приза. Вобщем, поживём, увидим...
HЕ Э Г О И СT
HЕ Э Г О И СT
вчера в 16:33
Все зависит, как он сыграет в финале.. Сыграет плохо - не получит.. ☝️
матос
матос
вчера в 16:31
и как обычно нет в списке игроков обороны , почти сплошь атакеры за исключением ДоЛЛАРрумы и вообще как он тут оказался???
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:15
Дембеле это понятно , но он не был стабилен весь сезон! Если выиграет Интер то надо отдать его Лаутаро
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