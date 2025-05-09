Чуда не случилось. МЮ лишил «Атлетик» шанса на домашний финал Лиги Европы и сразится за трофей с «Тоттенхэмом»

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сегодня, 01:35

Но страдал больше, чем в Бильбао.

Сложно было представить, что после первых результатов полуфинальных матчей Лиги Европы нас ждет что-то, если не английский финал. По поводу «Тоттенхэма» были сомнения. Хотя и «Манчестер Юнайтед» умеет так выступить, что любой результат не покажется странным. Но в итоге мы имеем 21 мая встречу в финале Лиги Европы в Бильбао между МЮ и «Тоттенхэмом».

Магия чисел

Интересно, что это лишь шестой английский финал в еврокубках за всю историю. И в трех из них принимал участие «Тоттенхэм». Последний решающий поединок между двумя представителями Англии случился в 2021 году: встречались «Челси» и «Манчестер Сити». В 2019-м англичане вообще поразили всех, сыграв в финалах Лиги чемпионов и Лиги Европы синхронно. В ЛЧ решали судьбу трофея «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», а в ЛЕ – «Арсенал» и «Челси».

Финал Лиги чемпионов 2008 года памятен многим, в том числе в России. Тогда сошлись «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Кажется, что с этим английские клубы частят. Но перед тем финалом была огромная пропасть: в Кубке УЕФА 1972 года сошлись «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон». Вот и все английские финалы. Нас ждет очередной, исторический. Он еще прелестен и тем, что в нем встретятся вроде бы топовые команды, но которые провалили выступление на внутренней арене. Тем острее станет противостояние – для них это не просто второстепенный трофей, а возможность выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Ведь это именно тот турнир, под который обе затачивались.

Кстати, «Тоттенхэм» в финале второго в Европе турнира сыграет впервые с 1984 года – тогда он одолел в решающем матче «Андерлехт». А в финалах вообще, как уже понятно, не играл с 2019-го. МЮ в последний раз в финале еврокубка был в 2021-м. Это был болезненный поединок с «Вильярреалом», который завершился вничью (1:1), а в серии пенальти испанцы победили со счетом 11:10.

Вообще, у МЮ парадоксальная статистика в текущем сезоне. Команда как будто давно забросила чемпионат Англии, решив, что там уже обеспечила себе худший результат из возможных, но гарантировала безопасность от вылета. Все силы были брошены на Лигу Европы. Получается, что вообще в еврокубках «Манчестер» остается единственной командой, которая в этом сезоне не проигрывала ни разу. У него в Лиге Европы девять побед и пять ничьих. Причем только при Рубене Амориме «Юнайтед» одержал восемь побед при двух ничьих. Это в десяти матчах. Тогда как в 24 играх чемпионата Англии под руководством португальца у МЮ лишь шесть викторий при шести мировых и 12 поражениях. Очевидна сосредоточенность на Лиге Европы. Впрочем, к своему первому поражению в сезоне на европейской арене манкунианцы были близки.

Намёк на интригу

После 0:3 отыгрываться сложно. Но «Атлетик» верил, что станет первым, кто за 134 последние попытки в еврокубках сможет компенсировать именно на выезде дефицит в три мяча. Первый тайм на «Олд Траффорд» эту веру, возможно, укреплял. Потому что баски смотрелись более убедительно, более уверенно и организованно. Как бы еще раз напоминая, что поражение в Бильбао стало случайностью, определившейся из-за нелепого удаления.

Но мало демонстрировать уверенность и напористость – важно забивать голы, когда нужно отыгрывать такой гандикап. По истечении получаса встречи начало камбэку удалось положить Микелю Хаурегизару, который воспользовался немного сумбурной атакой и зарядил мощно издали в цель.

«Атлетик» получил преимущество в счете в конкретном матче и можно было говорить, что он выглядит интереснее. Однако «Манчестер» действовал так, как действовал, благодаря имеющемуся заделу. Да и цифры первого тайма в конечном итоге не так уж страшны для хозяев. Они владели мячом больше 52 процентов времени, обе команды пробили по воротам по четыре раза, пусть единственное попадание в створ как раз и случилось у «Атлетика». Зато в конце тайма «Юнайтед» организовал филигранный выход Алехандро Гарначо один на один, но аргентинец просто пробил рядом со штангой, пытаясь перехитрить вратаря.

Так что «Атлетик» организацией игры и подходом, может, впечатлял на фоне немного нервозного и суетливого «Манчестера». Однако в сухом остатке держался достойно. Что подтвердил потом во второй части встречи.

Рывок Маунта

Стартовая половина второго тайма выдалась самым тяжелым отрезком для хозяев. С 46-й до 65-й минуты «Атлетик» владел мячом больше 65 процентов, нанес четыре безответных удара, а у «Манчестера» даже точность передач упала до 60 процентов, что на уровне катастрофического аутсайдера и случайных выносов. Это был критический момент для «Юнайтед». Если бы он пропустил второй, баски могли поймать удачу за хвост и размотать оппонента в историческом поединке.

Но история придержала иной сценарий. В нем все перевернули замены. По три перестановки провели тренеры. Показательно, что уже через 13 минут Эрнесто Вальверде исполнил обратную замену. А вот ходы Аморима сработали идеально. Люк Шоу, Амад Диалло и Мэйсон Маунт сделали эту игру, разорвав соперника так, словно разница в свежести была не в часе игры, а в трех овертаймах сверху.

И если вклад Амада и Шоу можно было оценить по игровым действиям на поле, по обострению, то Маунт о себе заявил результативно, оформив дубль: между его голами поместились мячи Каземиро и Расмуса Хёйлунда. Но подкосил басков первый гол в исполнении Мэйсона. Он исполнил эффектный обводящий удар с передачи Лени Йоро с подбора.