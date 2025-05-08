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Чемпион РПЛ-2025 сможет получить кубок не ранее последнего тура

вчера, 18:18

Победитель чемпионата России этого сезона в случае досрочного оформления титула сможет получить кубок в следующем домашнем матче, то есть не ранее 30‑го тура, сообщает «Матч ТВ».

За три тура до завершения сезона в турнирной таблице Премьер-Лиги лидирует «Краснодар», имея в активе 61 очко. «Зенит» с 57 баллами занимает второе место, ЦСКА идёт третьим (52).

В 28‑м туре «Зенит» в субботу на выезде встретится с махачкалинским «Динамо», а «Краснодар» в этот же день сыграет в Москве с ЦСКА. В 29‑м туре южане в гостях проведут игру с «Оренбургом» 17 мая, «Зенит» 18‑го числа — на выезде с «Ростовом», ЦСКА 19‑го — с «Локомотивом». В заключительном туре 24 мая «Краснодар» примет московское «Динамо», «Зенит» — «Ахмат», ЦСКА — «Пари НН».

«В случае досрочной (ранее последнего тура) победы в чемпионате кубок вручается клубу‑чемпиону в ближайшем домашнем матче в рамках соответствующего сезона. Если все домашние матчи в сезоне клубом‑чемпионом уже сыграны, кубок может быть вручён в гостевом матче при наличии письменного согласия принимающего клуба», — говорится в положении о специальном переходящем призе «Кубок чемпионов России по футболу», которое имеется в распоряжении источника.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 19:00
Торопиться с получением кубка не надо, главное его вовремя завоевать.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:56, ред.
Это Газпром так тянет время чтобы пока 100летие не пройдёт Краснодар не награждали
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:19
Надеюсь это будут Быки! Но тяжело будет!
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