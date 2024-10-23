«Оренбург» переиграл «Химки» в матче Кубка России

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вчера, 18:24

«Оренбург» обыграл «Химки» в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России (2:0).

Ярослав Михайлов открыл счет на 10-й минуте, а на 33-й отличился Алексей Барановский.

«Оренбург» занял последнее место в группе B (3 балла) и покинул турнир. «Химки» заняли 3-е место (5 пунктов) и отправились в Путь регионов.