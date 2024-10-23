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«Оренбург» переиграл «Химки» в матче Кубка России

вчера, 18:24
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

«Оренбург» обыграл «Химки» в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России (2:0).

Ярослав Михайлов открыл счет на 10-й минуте, а на 33-й отличился Алексей Барановский.

«Оренбург» занял последнее место в группе B (3 балла) и покинул турнир. «Химки» заняли 3-е место (5 пунктов) и отправились в Путь регионов.

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Все комментарии
y8y6g54yud3r
y8y6g54yud3r
вчера в 20:07
Игра скучная, Оренбург с победой!
Варвар7
Варвар7 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 19:51
Прогнозы дело не благодарное , особенно в нашем чемпионате . Но попробую его дать . Многое в дальнейшей судьбе Оренбурга будет зависеть от того насколько быстро игроки и ГТ найдут " общий язык" с друг другом (первые игры показывают , что они на верном пути). То , что Слишкович помимо всего хороший психолог он показал это по короткому отрезку своей работы "у руля" Спартака . А так как отставание даже от 9 места всего 4 очка , а 6 -7 клубов на данный момент борющихся за право остаться в лиге по силам примерно равны думаю Оренбург по итогу займёт 12 - 13 место (возле черты переходных игр) и всё же останется в стане сильнейших. И ещё предположу , что клуб повысит свою результативность.
P.S. Ну вот наговорил - теперь ещё и за "Пуховиков" придётся "топить"...)))
112910415
112910415
вчера в 19:08
Химки не особо расстроились
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 19:07
Сколь успешны они будут в оставшейся части чемпионата, по Вашему прогнозу?
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:47
Оренбург "хлопнул дверью" в Кубке и теперь им самое время полностью сосредоточится на чемпионате...
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:43
Поздно проснулись оренбуржцы, эта победа им уже ничего кроме удовлетворения не даёт и повода болельщикам на надежды, что ещё всё можно поправить в РПЛ, где у южноуральцев тоже пока не всё благополучно, а на сколько правильной дорогой они сейчас идут, ведомые новым рулевым Слишковичем, покажет ближайшая игра с Рубином, который тоже в настоящее время далеко небезупречен.
Болейте за своих, а не против чужих
За адекватность
За адекватность
вчера в 18:41
Где же ты накал кубковых страстей. В этой группе вообще матчи заключительного тура можно было не играть. Не покидало впечатление что катают какой-то предсезонный товарняк. Ну хоть как истинные джентльмены проблем представительнице прекрасной половине человечества, облаченной условно в судейскую мантию, проблем не доставили. В общем ребятишки побегали, продышались, "Оренбург" двушку закинул, на том и разошлись. Ну и Слишковичу возможно для обретения определенной уверенности эта победа, с которой болельщиков Оренбурга и поздравляю, лишней не будет. Как-то так на мой взгляд.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:26
Хоть напоследок хлопнули дверью...
Гость
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