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Семак позитивно отреагировал на то, что Дуглас Сантос получил паспорт РФ

вчера, 12:05

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на информацию о том, что защитник «сине-бело-голубых» Дуглас Сантос получил российское гражданство.

Что касается Дугласа, я рад за него, он достаточно долго в России. Есть такие люди, которые более русские, чем русские.

Безусловно, это хорошая новость. Если у него и у тренера сборной будет желание, то он принесёт пользу, как и Марио Фернандес

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 13:43
Для Семака это естественно хорошо. Ещё один легионер стал НЕ легионером.))
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:47, ред.
Реакция Семака понятна, ведь этот повод может послужить прецедентом для дальнейшей натурализации иностранных футболистов питерской команды, которые подпадают под условия предоставления права стать гражданами России.

И таких кандидатов в составе чемпиона набирается как минимум четыре человека: Барриос, Вендел, Клаудиньо и Кассьера. А далее можно выходить с инициативой ужесточения лимита на легионеров в составах российских клубов. Вроде как об интересах отечественного футбола пекутся, и в то же время про свой клуб не забывают.

Болейте за своих, а не против чужих!
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:32
Очередь в МФЦ за паспортом
usnm6n9223vm
usnm6n9223vm
вчера в 12:14
Есть такие люди, которые более русские, чем русские.

Позвоните кто-нибудь срочно 04! На Газпром-Арене сильная утечка газа!
Futurista
Futurista
вчера в 12:12
Позитивный ты наш!)...Вот ещё список легионеров Зенита на очереди...
Гость
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