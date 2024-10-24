Семак позитивно отреагировал на то, что Дуглас Сантос получил паспорт РФ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на информацию о том, что защитник «сине-бело-голубых» Дуглас Сантос получил российское гражданство.
Что касается Дугласа, я рад за него, он достаточно долго в России. Есть такие люди, которые более русские, чем русские.
Безусловно, это хорошая новость. Если у него и у тренера сборной будет желание, то он принесёт пользу, как и Марио Фернандес
И таких кандидатов в составе чемпиона набирается как минимум четыре человека: Барриос, Вендел, Клаудиньо и Кассьера. А далее можно выходить с инициативой ужесточения лимита на легионеров в составах российских клубов. Вроде как об интересах отечественного футбола пекутся, и в то же время про свой клуб не забывают.
Болейте за своих, а не против чужих!
И таких кандидатов в составе чемпиона набирается как минимум четыре человека: Барриос, Вендел, Клаудиньо и Кассьера. А далее можно выходить с инициативой ужесточения лимита на легионеров в составах российских клубов. Вроде как об интересах отечественного футбола пекутся, и в то же время про свой клуб не забывают.
Болейте за своих, а не против чужих!