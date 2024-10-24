Семак позитивно отреагировал на то, что Дуглас Сантос получил паспорт РФ

Главный тренер «Зенита» отреагировал на информацию о том, что защитник «сине-бело-голубых» получил российское гражданство.

Что касается Дугласа, я рад за него, он достаточно долго в России. Есть такие люди, которые более русские, чем русские.

Безусловно, это хорошая новость. Если у него и у тренера сборной будет желание, то он принесёт пользу, как и Марио Фернандес