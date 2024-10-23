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Колосков: «Я не то что за пиво – я вообще за водку на стадионах»

вчера, 15:28

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном возвращении пива на стадионы.

Уже пять лет говорю: «Я не то что за пиво — я вообще за водку на стадионах!» Я сам не любитель пива, не пью его даже в бане. Но если кто-то на стадионе любит его, пусть пьет на здоровье. Что в этом такого?

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался за возвращение пива на стадион. Запрет на продажу алкогольного пива на спортивных объектах в России действует с 2005 года.

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Все комментарии
stromshik
stromshik
сегодня в 07:55
А прошлый век вспоминается с удовольствием. Вторая половина 70-х, Краснодар, стадион "Кубань". Водку можно было проносить беспрепятственно. С закуской проблем не было. Возле входа на стадион стояли бабулечки и продавали закусочные пакеты. За рубль несколько кусочков хлеба, вареная картошка, соленый огурец, котлета. Вполне хватало. Откровенно пьяных на стадионе не припомню, всё-таки люди приходили смотреть футбол, а не тупо нажраться. Не было и каких-то конфликтов. А после матча уборщицам раздолье. Приносили ящики из-под водки и давали задание пацанам собирать пустые бутылки в выделенном секторе. Потом ящики относили дедушкам, которые их укладывали в подогнанные "Запорожцы". Награда за труд - рубль. Но времена уже не те. Сейчас такое и не представишь.
pomor 445
pomor 445
вчера в 22:06
Уборщицы категорически против пива на стадионах.
Yodr
Yodr
вчера в 21:18
Все виды активности, музыку, спорт, танцы, торговлю, религию, науку - криминал видит как шансон. Криминал бухает за столом в кафе, а его развлекают актеры, футболисты, танцоры, молодые певцы соревнующиеся чтобы привлечь внимание "высших", все представляется как кафе и играющий в нем оркестр. Футбол - тоже дополнение к бухалову для вора. Фон.
lotsman
lotsman
вчера в 19:39
У каждого свои возможности, чувство меры, характер и манера поведения. Одного спиртное веселит, другой от него звереет. Один выпьет стопку и хватит, другой будет жрать пока хрюкать не начнёт. То, что раньше не запрещали и было веселее на матче, то было раньше. Раньше у людей менталитет был другой, люди были добрее. Между болельщиками было взаимопонимание. Сейчас всё не так.
Хиромант
Хиромант
вчера в 18:50
Колосков: «Я не то что за пиво – я вообще за водку на стадионах»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1391742/koloskov-vyacheslav 23.10.2024

- Маловато будет...
- Вот если бы ещё диваны на трибунах, молодых девочек-официанток с шашлычками (к водочке), кэшбэк 80% на всех кредитках на всё это безобразие, и бесплатное такси домой, по окончании матча...
- А дома уже жена ужин наготовила, квартиру убрала, свечи зажгла, постель расстелила и ждёт... Меня... Любимого...
- Вот это фантастика! Я понимаю! Лукас - отдыхает...
- А вы говорите - просто водку на стадионы! И даже без закуски... Ну что это за прошлый век?
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 18:27
Старый клоун!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 17:55
Что ж вы людей за пьяное быдло считаете ? Уже не знают как людей на трибуны заманить ! А всего-то надо отменить этот антинародный закон .
memphis
memphis
вчера в 17:38
Молодец мужик!
shur
shur
вчера в 16:31
...у каждого поколения свой футбол,свои правила...! Это личное
мнение человека, которого хорошо знали и знают в футбольном мире!
shur
shur ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 16:22, ред.
...понятное дело,никто и не спорит,это о спортсменах! Ну ты Брат, целое довоенное и после военное поколение похоронил! Мой батя за Торпедо болел, тихо-мирно выпивали для настроя и практически весь стадион дымил не мешая происходящему!!!! Но это,другая страна,другие люди,другие болельщики,другое отношение к футболу!!!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:20
В выигрыше будет только продавец алкоголя на стадионе (да еще и по пятикратной стоимости).
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:06
Тут кто то про дырявого гея-нарцисса обмолвился.
Да он не курит и не пьёт, только долбится в..., но лучшим в мире так и не стал.
adekvat
adekvat
вчера в 16:05
Водка сильно, пиво даже нужно, веселее будет.
2wkzmpqwq2s7
2wkzmpqwq2s7
вчера в 15:57
Тут есть и плюсы и минусы.
Кто то может себе позволить несколько литров пива или 0,5 водочки и оставаться при этом человеком, а кому то и стопки хватит превратиться в свинью.
А разрешать спиртное в фанатском секторе вообще утопия, так как там правит стадное чувство.
Думаю от водки проблем будет много, да и от пива тоже, но в основном беда будет от фанатов.
Болельщик тоже может нажраться, но это будет единичные случаи.

P.S.
На прошедшем ЧЕ в Германии разрешили болельщикам употреблять марихуану, даже полиция призывала болельщиков курить травку вместо алкоголя, так как по их мнению алкоголь ведёт к агрессии.
Уверен у нас до такого не дойдёт, хотя и чудаки найдутся.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 15:49
Сразу видно алкаш.🍺🤮 Алкаголь и спорт это вещи не совместимы!!❌ Вот Роналду молодец не курит не пьет ведет здоровый образ жизни и достиг того что стал лучшим в мире 🐐 Это пример для всех!! А те кто бухает такие как Неймар ходят по вечеринкам они загубили свой талант 👎
wq6t5x3edhny
wq6t5x3edhny
вчера в 15:47
С водкой это будет не футбол, а сплошная драка.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:42
Колосков до сих пор пытается рулить ситуацией на стадионах - не иначе как личный интерес имеет. Лучше бы волновался о состоянии безопасности во время матчей, а не о том, чтобы зрители, как можно чаще, ходили в туалет.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:37
Раньше было весело на стадионах))
Брулин
Брулин
вчера в 15:36
«Пиво не пью, но водочку святое дело, тем более на стадионе» - Вячеслав Колосков)
b2bvyvadg5c6
b2bvyvadg5c6
вчера в 15:30
В мире, где спорт и страсть сливаются в едином порыве, на горизонте появляется новая звезда — Вячеслав Колосков, почётный президент РФС. Его слова о возможном возвращении пива на стадионы вызывают бурю эмоций и споров среди болельщиков и экспертов.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:29
Насчёт водки дед погорячился
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