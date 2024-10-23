Колосков: «Я не то что за пиво – я вообще за водку на стадионах»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном возвращении пива на стадионы.
Уже пять лет говорю: «Я не то что за пиво — я вообще за водку на стадионах!» Я сам не любитель пива, не пью его даже в бане. Но если кто-то на стадионе любит его, пусть пьет на здоровье. Что в этом такого?
Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался за возвращение пива на стадион. Запрет на продажу алкогольного пива на спортивных объектах в России действует с 2005 года.
Кто то может себе позволить несколько литров пива или 0,5 водочки и оставаться при этом человеком, а кому то и стопки хватит превратиться в свинью.
А разрешать спиртное в фанатском секторе вообще утопия, так как там правит стадное чувство.
Думаю от водки проблем будет много, да и от пива тоже, но в основном беда будет от фанатов.
Болельщик тоже может нажраться, но это будет единичные случаи.
P.S.
На прошедшем ЧЕ в Германии разрешили болельщикам употреблять марихуану, даже полиция призывала болельщиков курить травку вместо алкоголя, так как по их мнению алкоголь ведёт к агрессии.
Уверен у нас до такого не дойдёт, хотя и чудаки найдутся.
Кто то может себе позволить несколько литров пива или 0,5 водочки и оставаться при этом человеком, а кому то и стопки хватит превратиться в свинью.
А разрешать спиртное в фанатском секторе вообще утопия, так как там правит стадное чувство.
Думаю от водки проблем будет много, да и от пива тоже, но в основном беда будет от фанатов.
Болельщик тоже может нажраться, но это будет единичные случаи.
P.S.
На прошедшем ЧЕ в Германии разрешили болельщикам употреблять марихуану, даже полиция призывала болельщиков курить травку вместо алкоголя, так как по их мнению алкоголь ведёт к агрессии.
Уверен у нас до такого не дойдёт, хотя и чудаки найдутся.