Колосков: «Я не то что за пиво – я вообще за водку на стадионах»

Почетный президент РФС высказался о возможном возвращении пива на стадионы.

Уже пять лет говорю: «Я не то что за пиво — я вообще за водку на стадионах!» Я сам не любитель пива, не пью его даже в бане. Но если кто-то на стадионе любит его, пусть пьет на здоровье. Что в этом такого?