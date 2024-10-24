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Пьянич: «Если состоится матч Боснии и России, конечно, я буду за»

вчера, 10:13

Полузащитник ЦСКА и сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич сообщил, что поддержит идею проведения товарищеского матча между боснийцами и сборной России.

Думаю, провести такой матч — это окей. Все видят, что некоторые другие страны делают неправильные вещи. Но их клубы и сборные продолжают выступать на международной арене. Это меня злит, потому что это несправедливо. Если через два-три месяца состоится матч Боснии и России, конечно, я буду за. Я же вижу реальную картину того, что здесь происходит.

Ранее Пьянич выразил надежду, что ФИФА вернёт российские команды в международные соревнования.

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