Пьянич: «Если состоится матч Боснии и России, конечно, я буду за»

Полузащитник ЦСКА и сборной Боснии и Герцеговины сообщил, что поддержит идею проведения товарищеского матча между боснийцами и сборной России.

Думаю, провести такой матч — это окей. Все видят, что некоторые другие страны делают неправильные вещи. Но их клубы и сборные продолжают выступать на международной арене. Это меня злит, потому что это несправедливо. Если через два-три месяца состоится матч Боснии и России, конечно, я буду за. Я же вижу реальную картину того, что здесь происходит.