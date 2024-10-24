Пьянич: «Я надеюсь, что завтра же ФИФА вернёт Россию в соревнования»

Полузащитник ЦСКА и сборной Боснии и Герцеговины объяснил своё высказывание о России, сделанное в 2022 году, и выразил надежду, что ФИФА вернёт российские команды в международные соревнования.

В том самом интервью я говорил лишь о личной безопасности. Тогда только-только начались события на Украине, и мы не знали, что вообще происходит в стране.

Сейчас я в России, и, несмотря на то что ничего не закончилось, я вижу, что здесь безопасно. Да, к сожалению, что-то происходит. Но я приехал из страны, где уже случалось подобное... И я видел, сколько людей страдало.

Мой комментарий был исключительно о том, что мы не знали, насколько безопасно проводить матч в России. Это была позиция всей сборной на тот момент. Сейчас я здесь и мне нечего стыдиться, не из-за чего переживать. Все мои слова касались лишь безопасности. Ничего более.

Я хорошо знаю страну, уважаю россиян, равно как и любого человека другой национальности. У меня никогда не возникало проблем в этом плане ни с одной командой, ни с одним игроком. Для меня было странно, что мне задавали такого рода вопросы в последнее время. Ведь эти слова не были сказаны против страны.

Я не говорил ничего плохого — про Россию, Бразилию, Францию или любую другую страну. Этого просто не было. О чём жалеть, если я беспокоился о своей безопасности?