«Много интересных матчей». Газизов — о нынешнем формате Кубка России

Гендиректор махачкалинского «Динамо» оценил нынешний формат розыгрыша Кубка России.

Мы в первый раз участвуем в верхней сетке Кубка. Много интересных матчей, можно наигрывать определенные сочетания. Интересно, что у нас была хорошая группа. Плохого я ничего не вижу.

Нужны ли «Динамо» дополнительные кубковые матчи или мы предпочли бы сосредоточиться на чемпионате? Нет, вы что. Интересная сетка, мы в нижнюю часть падаем — в Путь регионов, где все решает один матч. Мы проиграли «Спартаку», но можем встретиться с ними на другой стадии.