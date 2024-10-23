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«Много интересных матчей». Газизов — о нынешнем формате Кубка России

вчера, 17:57

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов оценил нынешний формат розыгрыша Кубка России.

Мы в первый раз участвуем в верхней сетке Кубка. Много интересных матчей, можно наигрывать определенные сочетания. Интересно, что у нас была хорошая группа. Плохого я ничего не вижу.

Нужны ли «Динамо» дополнительные кубковые матчи или мы предпочли бы сосредоточиться на чемпионате? Нет, вы что. Интересная сетка, мы в нижнюю часть падаем — в Путь регионов, где все решает один матч. Мы проиграли «Спартаку», но можем встретиться с ними на другой стадии.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:39, ред.
Чем глупее мысль (хотя до неё как до Луны), тем моднее. Это про Газизова.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:50
да успокойся ты, займись уже пердивом
aq58pck22ctz
aq58pck22ctz
вчера в 20:09
Встретитесь со спартаком на другой стадии и опять проиграете, интересный формат.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:53
Это лишь мнение пройдохи Газизова
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:52
Ну , что тут скажешь на счёт -интересных матчах - "о вкусах не спорят"...)
drug01
drug01
вчера в 18:50
Кубок России стал на много интереснее
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