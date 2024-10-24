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Мусаев: «Мы провели не лучший матч. Сами виноваты»

сегодня, 00:39
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 2Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о поражении своей команды в матче с «Пари НН» в Кубке России (1:2).

Игра могла качнуться в любую сторону. Но если мы не превосходим соперника в мотивации и самоотдаче, то судьба матча зависит от удачи. А она не должна зависеть от удачи, она должна зависеть только от нас.

Сопернику нечего было терять. На них ничего не давило. Мы же провели не лучший матч. Так что сами виноваты.

У нас постоянно идет ротация. Кубок — это возможность для ребят проявить себя. Пожалуйста, выходите. Говорите, что хотите играть в основе. Но если мы проигрываем второму составу «Пари НН», тогда трудно будет попасть в основу тем, кто сегодня начинал.

Если мы проигрываем сопернику в желании победить, то такие матчи будут постоянно. Если у нас горят глаза и мы рубимся за каждый мяч, как в матче со «Спартаком», то результат будет. Это две разные команды.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 07:40
У Гончаренко мотивации было больше.
hq7qwyeh32fc
hq7qwyeh32fc
сегодня в 07:26
С таких матчей и начинается падение.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:15
Скорей всего разные премиальные...
За победы над основой Спартака и вторым составом Пари НН...
Вот и глаза горят по-разному...))
112910415
112910415
сегодня в 06:52
получили тот результат, которого хотели ...
Вещий
Вещий
сегодня в 06:09
Все по делу сказано... удачи в чемпе.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 05:53
Может и к лучшему, что проиграли ...
Дед и ушко
Дед и ушко
сегодня в 04:43
Умничка, Мусаев. Тренер с головой - и никакой лишней беготни и нервотрёпки. С Зенитом можно и в финале сыграть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:09
Так сложилось ситуация в группе, что проиграть оказалось выгоднее, чем побеждать. Зачем им было выходить на Зенит?...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:29
Самый лучший матч НиНо в сезоне. Гончаренко или Илич?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:24
Всё правильно сказано. Быки оплошали .
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:08
Ну нет, Мусаев, это твое личное тренерское поражение. Как выработать у игроков желание побеждать в каждом матче? Так это и есть первейшая твоя задача, как тренера. Сегодня ты, Мурад, с ней не справился. Я думаю, что у тебя проблемы с игроками. Сомневаюсь, что ты имеешь на них влияние.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:52
Ничего Мурад - зато появился лишний стимул подготовится лучше к следующему матчу в чемпионате.
Гость
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