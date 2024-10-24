Предполагаемые организаторы расистской акции против Винисиуса арестованы

1729766576

вчера, 13:42

Национальная полиция Испании арестовала четырёх главных виновников кампании ненависти, основанной на расистской почве, к нападающему «Реала» в преддверии дерби между «Атлетико» и «Реалом». Расследование началось за неделю до матча на «Метрополитано» после трёх жалоб, поданных Ла Лигой в связи с некоторыми твитами в социальных сетях против бразильца. В этих сообщениях арестованные фанаты подстрекали болельщиков «Атлетико», присутствовавших на стадионе, к оскорблениям с расистским подтекстом.

Арестованным предъявлены обвинения в разжигании ненависти, и не исключены дальнейшие аресты, говорится в заявлении Главного управления полиции Мадрида.

Напомним, матч 8-го тура «Атлетико» — «Реал» был прерван из-за того, что фанаты «матрасников» бросали посторонние предметы на поле.