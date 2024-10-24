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Предполагаемые организаторы расистской акции против Винисиуса арестованы

вчера, 13:42
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Национальная полиция Испании арестовала четырёх главных виновников кампании ненависти, основанной на расистской почве, к нападающему «Реала» Винисиусу Жуниору в преддверии дерби между «Атлетико» и «Реалом». Расследование началось за неделю до матча на «Метрополитано» после трёх жалоб, поданных Ла Лигой в связи с некоторыми твитами в социальных сетях против бразильца. В этих сообщениях арестованные фанаты подстрекали болельщиков «Атлетико», присутствовавших на стадионе, к оскорблениям с расистским подтекстом.

Арестованным предъявлены обвинения в разжигании ненависти, и не исключены дальнейшие аресты, говорится в заявлении Главного управления полиции Мадрида.

Напомним, матч 8-го тура «Атлетико» — «Реал» был прерван из-за того, что фанаты «матрасников» бросали посторонние предметы на поле.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 18:58
Ты так ничего не понял
Incredulous
Incredulous ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 17:16
То есть, по-твоему, ехидные улыбки и танцы перед болельщиками - это повод оскорблять? Пусть отвечают своими ехидными улыбками и танцами, в чём проблема. А если болельщики такие несдержанные и морально-неустойчивые, то пусть смотрят футбол дома, и швыряют зажигалки и стаканы в свои телевизоры.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:15
На фото 3 европейца и 1 африканец)) живут же как-то спокойно, только бедного вини дергают эти белые!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 14:08
Родриго тоже черный,почему к нему все относятся хорошо,потому что не провоцируюет никого,не делает ехидные улыбки итд.
Ты сначала разберись почему так ненавидят этого тисона,какая причина!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 14:05
Винисиус наглый выскочка,провокатор и из за него пострадали 4 болельщика.
Incredulous
Incredulous
вчера в 13:59
Это капля в море, проблемы это не решит. Вот если бы после каждой такой "акции" клуб наказывали на пару матчей без болельщиков, тогда бы во-первых сам клуб, теряя хорошую прибыль, усилил бы меры по соблюдению порядка на стадионе, а во-вторых сами болельщики начали бы бороться с провокаторами, чтобы не остаться без просмотра и поддержки в живую любимой команды.
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