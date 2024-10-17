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Суд продолжит расследование расистских оскорблений в адрес Винисиуса

вчера, 16:21
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)0 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Суд Севильи распорядился возобновить дело против мужчины, обвиняемого в расистских оскорблениях в адрес вингера «Реала» Винисиуса во время матча Ла Лиги против «Бетиса» 5 марта 2023 года на стадионе «Бенито Вильямарин».

Жалоба была подана в связи с инцидентами, произошедшими во время матча, в ходе которого с трибун были слышны ухания «у-у-у» и скандирования «обезьяна» в адрес бразильца. К жалобе были приложены фотографии одного из этих людей.

Уголовно-процессуальный кодекс Испании регулирует, что судья, ведущий дело, должен выполнять процессуальные действия, предложенные прокуратурой или любой из сторон, «если они не представляются ему бесполезными или вредными».

Суд считает, что в данном конкретном случае опознание подозреваемого, запрошенное прокуратурой, «должно быть проведено, поскольку оно имеет особое значение для установления авторства и наличия достаточных улик участия обвиняемого в событиях».

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 18:36
Неушто еще никто не написал и чо это только одного Винисиуса оскорбляют?
jne7vhe32tyk
jne7vhe32tyk
вчера в 17:36
Проблема надуманная и кому-то выгодная.
112910415
112910415
вчера в 17:26
да здравствует справедливый суд Севильи
shur
shur
вчера в 16:49, ред.
...ввести новое правило,за чрезмерные высказывания,крики,недовольства, сначала,желтая, потом красная,
потом энной суммой и самое страшное - карикатурой в местную стенгазету!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:31
Это точно,надоели уже со своим расизмом.
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:28
Судебное разбирательство может оказать значительное влияние на общественное мнение о расизме в футболе. Если виновные будут наказаны, это может стать сигналом для других, что подобное поведение не будет терпимо ни на стадионах, ни в обществе.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:24
О боже......как же уже поднадоело это все.... негров и так уже наверно больше, чем белых. Но только вини везде видит расизм.
Гость
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