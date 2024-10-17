Суд продолжит расследование расистских оскорблений в адрес Винисиуса

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вчера, 16:21

Суд Севильи распорядился возобновить дело против мужчины, обвиняемого в расистских оскорблениях в адрес вингера «Реала» Винисиуса во время матча Ла Лиги против «Бетиса» 5 марта 2023 года на стадионе «Бенито Вильямарин».

Жалоба была подана в связи с инцидентами, произошедшими во время матча, в ходе которого с трибун были слышны ухания «у-у-у» и скандирования «обезьяна» в адрес бразильца. К жалобе были приложены фотографии одного из этих людей.

Уголовно-процессуальный кодекс Испании регулирует, что судья, ведущий дело, должен выполнять процессуальные действия, предложенные прокуратурой или любой из сторон, «если они не представляются ему бесполезными или вредными».

Суд считает, что в данном конкретном случае опознание подозреваемого, запрошенное прокуратурой, «должно быть проведено, поскольку оно имеет особое значение для установления авторства и наличия достаточных улик участия обвиняемого в событиях».