«РБ Лейпциг» и Люкеба договорились о продлении контракта

«РБ Лейпциг» продлил контракт с защитником молодёжной сборной Франции до лета 2029 года. Люкеба выступает за «быков» с августа прошлого года. На его счету 50 матчей и забитый мяч. Игрок прокомментировал данное событие.

Переход в „Лейпциг" был идеальным для моего развития. Вскоре я получил много минут и смог взять на себя ответственность. Меня всегда поддерживали все в клубе, наши болельщики и партнёры по команде — теперь «РБ Лейпциг» кажется мне второй семьёй. Здесь всё устроено так, что молодым игрокам вроде меня легко освоиться и совершенствоваться с каждым днём. Возможность тренироваться на самом высоком уровне и регулярно играть против лучших команд мира — это просто фантастика! Я с нетерпением жду возможности сыграть ещё много матчей за «РБ Лейпциг» и сделаю всё возможное, чтобы помочь нам добиться успеха.

Я хотел бы выразить особую благодарность нашим потрясающим болельщикам, которые так горячо поддерживают нас на каждой игре. Это подталкивает меня к тому, чтобы играть лучше, и очень много значит для меня. Мне нравится праздновать и танцевать с ними после побед — я очень ценю эту особую связь.