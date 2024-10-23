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«РБ Лейпциг» и Люкеба договорились о продлении контракта

вчера, 13:59

«РБ Лейпциг» продлил контракт с защитником молодёжной сборной Франции Кастелло Люкеба до лета 2029 года. Люкеба выступает за «быков» с августа прошлого года. На его счету 50 матчей и забитый мяч. Игрок прокомментировал данное событие.

Переход в „Лейпциг" был идеальным для моего развития. Вскоре я получил много минут и смог взять на себя ответственность. Меня всегда поддерживали все в клубе, наши болельщики и партнёры по команде — теперь «РБ Лейпциг» кажется мне второй семьёй. Здесь всё устроено так, что молодым игрокам вроде меня легко освоиться и совершенствоваться с каждым днём. Возможность тренироваться на самом высоком уровне и регулярно играть против лучших команд мира — это просто фантастика! Я с нетерпением жду возможности сыграть ещё много матчей за «РБ Лейпциг» и сделаю всё возможное, чтобы помочь нам добиться успеха.

Я хотел бы выразить особую благодарность нашим потрясающим болельщикам, которые так горячо поддерживают нас на каждой игре. Это подталкивает меня к тому, чтобы играть лучше, и очень много значит для меня. Мне нравится праздновать и танцевать с ними после побед — я очень ценю эту особую связь.

Также по данному поводу высказался спортивный директор «РБ Лейпциг» Рувен Шрёдер.

Всего за год Кастелло превратился в одного из лучших защитников Бундеслиги. Он сыграл большую роль в надёжности нашей обороны в этом сезоне. Он не только жёсткий защитник, но и тот, кто может сыграть ключевую роль в нашей игре на опережение. Его умение играть в атаке, пас, хладнокровие, темп и универсальность, которая позволяет ему играть как на позиции центрального, так и левого защитника, делают его выдающимся футболистом. Мы очень рады, что Кастелло подписал ещё более длительный контракт с «РБ», а также тому, что он видит своё будущее в Лейпциге.

«РБ Лейпциг» и Люкеба договорились о продлении контракта

Ранее сообщалось, что Люкеба может продолжить карьеру в Англии.

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Ironigor
Ironigor
вчера в 14:03
Ну значит так тому и быть!)
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