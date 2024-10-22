«Ньюкасл» продлил контракт с Гордоном

«Ньюкасл» объявил о подписании долгосрочного контракта с полузащитником Энтони Гордоном.
Хавбек выступает за команду с января 2023 года. В общей сложности он провёл за неё 74 матча, забив 15 голов и сделав 11 результативных передач.
«Ньюкасл» объявил о подписании долгосрочного контракта с полузащитником Энтони Гордоном.
Хавбек выступает за команду с января 2023 года. В общей сложности он провёл за неё 74 матча, забив 15 голов и сделав 11 результативных передач.
помоложе будет...!"
помоложе будет...!"