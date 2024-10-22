«Ньюкасл» продлил контракт с Гордоном

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вчера, 19:54

«Ньюкасл» объявил о подписании долгосрочного контракта с полузащитником .

Хавбек выступает за команду с января 2023 года. В общей сложности он провёл за неё 74 матча, забив 15 голов и сделав 11 результативных передач.