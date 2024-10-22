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«Ньюкасл» продлил контракт с Гордоном

вчера, 19:54

«Ньюкасл» объявил о подписании долгосрочного контракта с полузащитником Энтони Гордоном.

Хавбек выступает за команду с января 2023 года. В общей сложности он провёл за неё 74 матча, забив 15 голов и сделав 11 результативных передач.

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shur
shur ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:34
...в Москве на Первом Канале Барановская подумала :" А этот Гордон
помоложе будет...!"
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:08
Статистика не очень крутая, но пользу он приносить способен...
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