«РБ Лейпциг» продлил контракт с основным защитником

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вчера, 11:03

«РБ Лейпциг» и защитник молодёжной сборной Франции достигли соглашения о подписании нового контракта. Он будет действовать до 2029 года. Зарплата Люкеба увеличится.

Напомним, 21-летний центральный защитник перешёл в «РБ Лейпциг» из «Лиона» в августе 2023 года. В текущем сезоне на его счету 9 матчей во всех турнирах и одна жёлтая карточка. Портал Transfermarkt оценивает француза ангольского происхождения в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Люкеба может продолжить карьеру в Англии.