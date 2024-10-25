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Саша Илич: «РПЛ находится примерно на одном уровне с Грецией»

вчера, 19:38

Бывший тренер «Пари НН» Саша Илич высказался об уровне Премьер-Лиги. Он считает, что чемпионат России находится на одном уровне с Грецией.

Я слежу за РПЛ уже давно, поскольку в России играло много сербских футболистов, например, один из моих лучших друзей Данко Лазович выступал за «Зенит» в золотые времена этого клуба. Тошич, Красич, можно долго вспоминать. И логично, что раньше лига была сильнее, это связано с происходящими сейчас событиями. Продолжается отстранение от еврокубков. Но мое мнение — РПЛ остается сильным чемпионатом, РПЛ по уровню выше сербской и болгарской лиг, где я работал, и сейчас находится примерно на одинаковом уровне с Грецией, от которой несколько команд стабильно неплохо выступают в еврокубках.

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Все комментарии
xkzw7gnc7u68
xkzw7gnc7u68
вчера в 21:22
Вот пусть Илич в Греции и работает, для РПЛ он оказался сверхслабым специалистом.
adekvat
adekvat
вчера в 21:04
Ну сборная например в основном побеждает.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 20:38
Думаю, что на сегодняшний день РПЛ смело можно ставить по силе сразу после французского чемпионата.
У нас есть сильные клубы , чемпионат достаточно интересен. А таких вопросах не верю и не принимаю мнение Илича. Зенит, Краснодар,Динамо и Локомотив со Спартаком не могу представить ни в болгарском, ни в греческом чемпионате.
Наших и больше, и они сильнее клубов этих стран.
Да и остальные наши клубы не просты.
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:23, ред.
Кто приравнивает к уровню греков?)...тоже мне эксперд бывш. тренер НН)...."Шла Саша по шоссе и сосала сушку")...
112910415
112910415
вчера в 20:18
как сейчас проверишь ?!
cska1948
cska1948
вчера в 20:16, ред.
Нашёл статистику игр сборной СССР с Грецией. С 1965 года по 1988 год проведено 11 матчей, из них греки победили только ДВАЖДЫ, с одинаковым счётом 1:0. Остальные игры выиграла сборная СССР. А теперь уровень нашего чемпионата приравнивают к уровню греческого и это расценивается как достижение российского футбола. 34-ое место в рейтинге ФИФА это тоже КРУТО. Даёшь нашему чемпионату больше легионеров и как тут написали, будем бороться с Брунеем, кто сильнее они или мы.
Futurista
Futurista
вчера в 19:53
Только не по зарплатам...грекам до этих зарплат как до Луны)...
Варвар7
Варвар7 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:52, ред.
А вот об этом пока ещё рано говорить - ближайший очный матч покажет .)))
Фил Кио
Фил Кио ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:46
Нет, с Брунеем на равных, а чуть выше Кубы...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:40
Чуть выше Брунея))
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