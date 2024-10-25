Саша Илич: «РПЛ находится примерно на одном уровне с Грецией»

Бывший тренер «Пари НН» высказался об уровне Премьер-Лиги. Он считает, что чемпионат России находится на одном уровне с Грецией.

Я слежу за РПЛ уже давно, поскольку в России играло много сербских футболистов, например, один из моих лучших друзей Данко Лазович выступал за «Зенит» в золотые времена этого клуба. Тошич, Красич, можно долго вспоминать. И логично, что раньше лига была сильнее, это связано с происходящими сейчас событиями. Продолжается отстранение от еврокубков. Но мое мнение — РПЛ остается сильным чемпионатом, РПЛ по уровню выше сербской и болгарской лиг, где я работал, и сейчас находится примерно на одинаковом уровне с Грецией, от которой несколько команд стабильно неплохо выступают в еврокубках.