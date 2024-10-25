Дюков предположил, что Федун может уйти из состава исполкома РФС

Глава Российского футбольного союза ( РФС ) допустил, что экс‑президент «Спартака» покинет состав участников исполнительного комитета РФС .

Исполком работает эффективно. В начале этого года и в предыдущие годы было принято много стратегических решений, программ, проектов, которые мы реализуем. В настоящий момент есть некая пауза. В основном РФС сфокусирован сейчас, чтобы реализовать и повысить эффективность тех проектов и программ, которые уже запущены. Члены исполкома, кроме Леонида Арнольдовича, принимают активное участие в работе исполкома и комитетов. Сегодня была практически полная явка — все, кроме Леонида Арнольдовича, приняли участие в работе. Полномочия Леонида Федуна истекают в феврале 2025 года. До этого времени он может сам написать заявление о выходе из состава исполкома. Если говорить о его дальнейшей работе, то мне будет важно мнение как «Спартака», так и других клубов. Я приму решение исходя исходя из его позиции и пожеланий, которые будут сделаны «Спартаком» и лигой.