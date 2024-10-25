Дюков о Мажиче: «Видно положительную динамику в судействе»

Президент Российского футбольного союза ( РФС ) заявил, что видит положительную динамику в работе российских арбитров при руководителе департамента судейства и инспектирования РФС .

Контракт с Мажичем подписан на два сезона. Продление возможно, но нужно его желание и наше удовлетворение от его работы. Надо завершить этот год и подвести его итоги, после этого поймем и примем решение. Если говорить о промежуточных результатах уже проделанной работы Милорада, то в целом оцениваем ее достаточно позитивно. Количество ошибок судей сократилось. Если в начале прошлого сезона были проблемы, то в конце мы говорили исключительно о футболе и почти не говорили о судействе. Видим в этом сезоне положительную динамику, хотя есть отдельные решения арбитров, которые нас расстраивают. Но динамика положительная есть, мы ее видим. К вопросу продления мы вернемся уже в конце декабря.