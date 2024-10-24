Семак: «Все удивлены показателями Батракова»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что удивлён статистическим показателям полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.
За Батракова все рады. Особенно тому, что это игрок с российским паспортом. Все удивлены его показателями. Любая команда — это команда не одного игрока. «Локомотив» силён не только Батраковым, есть и другие футболисты, которые также влияют на результаты команды.
В текущем сезоне Батраков, которого признали лучшим игроком РПЛ в сентябре, провёл 16 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 6 голевых передач.
Напомним, «Зенит» сыграет с «Локомотивом» 27 октября в рамках 13-го тура РПЛ. «Сине-бело-голубые» занимают вторую строчку в турнирной таблице, а «Локомотив» третью. Команды разделяют два очка.
Остальные пусть удивляются....
Остальные пусть удивляются....
Болейте за своих, а не против чужих.
Болейте за своих, а не против чужих.