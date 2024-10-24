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Семак: «Все удивлены показателями Батракова»

вчера, 13:20

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что удивлён статистическим показателям полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

За Батракова все рады. Особенно тому, что это игрок с российским паспортом. Все удивлены его показателями. Любая команда — это команда не одного игрока. «Локомотив» силён не только Батраковым, есть и другие футболисты, которые также влияют на результаты команды.

В текущем сезоне Батраков, которого признали лучшим игроком РПЛ в сентябре, провёл 16 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 6 голевых передач.

Напомним, «Зенит» сыграет с «Локомотивом» 27 октября в рамках 13-го тура РПЛ. «Сине-бело-голубые» занимают вторую строчку в турнирной таблице, а «Локомотив» третью. Команды разделяют два очка.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:35
Лишь бы Латышонок не удивился.....
Остальные пусть удивляются....
ba5tbj8kpxx9
ba5tbj8kpxx9
вчера в 15:13, ред.
Батракову, если хочет быть хорошим игроком, вообще нужно бежать из Москвы, там давно футбол заменили дележом капитала.
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:22
Намёк от Сергея Богдановича всем более чем очевиден, а двадцать миллионов отступных, прописанных в контракте Батракова для Газпрома не будут существенным припятствием для переезда Алексея из Москвы в Питер в случае согласия всех заинтересованных сторон.
Болейте за своих, а не против чужих.
112910415
112910415
вчера в 14:11
Семак : "Все удивлены отсутствием у парня квартиры в Петербурге"
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:06
И кто после этого возразит, что Зенит позор нашего футбола?
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:52
Настораживает то, что Батракова хвалит тренер Зенита. Видимо решение о его будущем уже давно принято. Газпром за игрока с российским паспортом заплатит столько, сколько потребуется. Сомневаюсь, что Батракову будет хорошо работать в Питере.
STVA 1
STVA 1 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 13:51
Конечно постарается забрать. Это же посыл от сирОжи)))
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:48
Думаю Зенит заберет его у Локо вслед за Глушенковым. Возможно трансфер произойдет уже в зимнее трансферное окно.
Гость
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