Семак: «Все удивлены показателями Батракова»

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вчера, 13:20

Главный тренер «Зенита» сообщил, что удивлён статистическим показателям полузащитника «Локомотива» .

За Батракова все рады. Особенно тому, что это игрок с российским паспортом. Все удивлены его показателями. Любая команда — это команда не одного игрока. «Локомотив» силён не только Батраковым, есть и другие футболисты, которые также влияют на результаты команды.

В текущем сезоне Батраков, которого признали лучшим игроком РПЛ в сентябре, провёл 16 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 6 голевых передач.