Педру Нету рассказал о влиянии Энцо Марески на «Челси»

Нападающий «Челси» Педру Нету ответил на вопрос о влиянии главного тренера Энцо Марески на команду.
В нынешнем сезоне в каждой игре хотим показать, что мы — «Челси». Не только в больших матчах, нужно проявлять себя во всех поединках. С парнями, которые у нас есть, мы выстраиваем топ-команду.
а вот еврокубковом матче с греками слабо.
эта суета Марески с флангами не подходит ему.
Нету должен на одном фланге стабильно играть, он многое умеет.
но не универсален, как хочется Мареска
а вот еврокубковом матче с греками слабо.
эта суета Марески с флангами не подходит ему.
Нету должен на одном фланге стабильно играть, он многое умеет.
но не универсален, как хочется Мареска