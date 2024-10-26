Педру Нету рассказал о влиянии Энцо Марески на «Челси»

Нападающий «Челси» ответил на вопрос о влиянии главного тренера на команду.

В нынешнем сезоне в каждой игре хотим показать, что мы — «Челси». Не только в больших матчах, нужно проявлять себя во всех поединках. С парнями, которые у нас есть, мы выстраиваем топ-команду.