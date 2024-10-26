Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Педру Нету рассказал о влиянии Энцо Марески на «Челси»

вчера, 10:48

Нападающий «Челси» Педру Нету ответил на вопрос о влиянии главного тренера Энцо Марески на команду.

В нынешнем сезоне в каждой игре хотим показать, что мы — «Челси». Не только в больших матчах, нужно проявлять себя во всех поединках. С парнями, которые у нас есть, мы выстраиваем топ-команду.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Рафинья думал об уходе из «Барселоны»
Вчера, 08:58
Серхио Рамос вышел вместе с чемпионом UFC на церемонию взвешивания
25 октября Фото
Дугласу Сантосу вручили паспорт гражданина России
25 октября Фото
Икарди завёл пушистых друзей, Хакими стал «пиратом». Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю
25 октябряЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии6
Фоден рассказал о «выгорании» из-за большого количества поединков
24 октября
Казанский «Сокол» прислал в офис ФНЛ 50 кг чак-чака
24 октября
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:32
в матче в против Ливерпуля он был хорош.
а вот еврокубковом матче с греками слабо.
эта суета Марески с флангами не подходит ему.
Нету должен на одном фланге стабильно играть, он многое умеет.
но не универсален, как хочется Мареска
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:22
Когда у действующего игрока спрашивает про главного тренера трудно ожидать другого ответа
drug01
drug01
вчера в 11:20
Настрой хороший это очень важно!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 