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Пике: «„Барселона“ — уникальный клуб. „Реал“ никогда не сможет быть таким»

сегодня, 00:41
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике отреагировал на победу «сине-гранатовых» в матче 11-го тура Ла Лиги против «Реала» (4:0).

Мы являемся уникальным клубом. «Реал» никогда не сможет быть таким, как мы. У нас великолепные молодые воспитанники. Какой матч! Какая гордость!

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Пике Жерар
Перевод с x.com
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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 13:06
Пикенья Барселона никогда не выиграет 15 раз ЛЧ так что заткнулся бы и не вякал
t6thpmcea3t7
t6thpmcea3t7
сегодня в 12:01
А куда пропал мой комментарий?

"Барса всегда славилась своими воспитанниками, а Реал всгда славился скупкой игроков"
Comentarios
Comentarios
сегодня в 09:24
Это все из-за Мбапе )
shur
shur
сегодня в 09:03
...с доморощенными это в десятку, а в сравнении ,каждый кулик своё болото хвалит...!!!
adekvat
adekvat
сегодня в 08:18
На то он и Реал, что бы не быть таким как Барса или Бавария.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 07:57
Реал не самый лучший клуб в мире, мы это уже поняли
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:53
"Мы являемся уникальным клубом. «Реал» никогда не сможет быть таким, как мы" - конечно не сможет - это 2 разных клуба - у одного название Реал , а у другого - Барселона...)
c4uzwnv2dwz3
c4uzwnv2dwz3
сегодня в 07:48
Это он сказал на волне эйфории от победы и лишний раз протроллил соперника
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:43
У каждого клуба есть своя так сказать изюминка
Rupertt
Rupertt
сегодня в 07:24
Да да да, каждый игрок будет говорить про свой родной клуб только хорошее.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:00
Не прав Пике... каждый клуб уникален...
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 06:59
Стоило Барсе выиграть 1 из 5 последних встреч с Реалом, Балабол объявился сразу)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 06:58
Имеется в виду,что Барса воспитывает и готовит в основном своих игроков,не покупая а Реал только тратит деньги,нет своих игроков и все чужие,поэтому они не могут хвастаться своими воспитанниами.Реал как ПСЖ,играет за счет чужих.
112910415
112910415
сегодня в 06:45
праздник в ярких красках !
Scorp689
Scorp689
сегодня в 05:06
Да, Барса удивила... Дерби в одну калитку...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 05:05
Реал самый титулованный клуб мира. Барселоне ещё далеко до его показателей.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 04:55, ред.
Ещё один проснулся.....
Если из 5-х последних игр в Испании (Примера,Кубок,Суперкубок) выиграть 1 раз и 4 раза проиграть то ему в голову сразу лезут некие прилагательные....на этот раз "уникальный"....
Что же этот любитель накидывания на вентилятор молчал про уникальность и воспитанников когда за полтора года его "уникумы" уступали Анчелотти с общим счётом 13:4...
И на этом фоне слова "Реал не сможет быть как мы" выглядят комплиментом Мадриду....

Нет клубов которые выигрывают всегда....
Но есть один который чаще всех выигрывал Примеру и ЛЧ....и много "уникальных...."

Флику - респект...
Пике - скромности и адекватности....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 04:35
Барса своя история традиции стиль. У Реала свой стиль. Каждый клуб лучший в своем.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 03:38
В его словах видна явная предвзятость и антипатия.
ABir
ABir
сегодня в 00:55
Очень болезненное поражение сливочных от Барсы на домашней арене. Сработало старое правило: не забиваешь ты, получи от соперников.
НЕ Э Г О И СТ
НЕ Э Г О И СТ
сегодня в 00:48
Будущий "президент" Барсы объявился.. 😄
Futurista
Futurista
сегодня в 00:45
Кто то хотел что то другое от Пикеши услышать?)...
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