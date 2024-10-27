Пике: «„Барселона“ — уникальный клуб. „Реал“ никогда не сможет быть таким»

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике отреагировал на победу «сине-гранатовых» в матче 11-го тура Ла Лиги против «Реала» (4:0).
Мы являемся уникальным клубом. «Реал» никогда не сможет быть таким, как мы. У нас великолепные молодые воспитанники. Какой матч! Какая гордость!
"Барса всегда славилась своими воспитанниками, а Реал всгда славился скупкой игроков"
"Барса всегда славилась своими воспитанниками, а Реал всгда славился скупкой игроков"
Если из 5-х последних игр в Испании (Примера,Кубок,Суперкубок) выиграть 1 раз и 4 раза проиграть то ему в голову сразу лезут некие прилагательные....на этот раз "уникальный"....
Что же этот любитель накидывания на вентилятор молчал про уникальность и воспитанников когда за полтора года его "уникумы" уступали Анчелотти с общим счётом 13:4...
И на этом фоне слова "Реал не сможет быть как мы" выглядят комплиментом Мадриду....
Нет клубов которые выигрывают всегда....
Но есть один который чаще всех выигрывал Примеру и ЛЧ....и много "уникальных...."
Флику - респект...
Пике - скромности и адекватности....
Если из 5-х последних игр в Испании (Примера,Кубок,Суперкубок) выиграть 1 раз и 4 раза проиграть то ему в голову сразу лезут некие прилагательные....на этот раз "уникальный"....
Что же этот любитель накидывания на вентилятор молчал про уникальность и воспитанников когда за полтора года его "уникумы" уступали Анчелотти с общим счётом 13:4...
И на этом фоне слова "Реал не сможет быть как мы" выглядят комплиментом Мадриду....
Нет клубов которые выигрывают всегда....
Но есть один который чаще всех выигрывал Примеру и ЛЧ....и много "уникальных...."
Флику - респект...
Пике - скромности и адекватности....