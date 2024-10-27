Пике: «„Барселона“ — уникальный клуб. „Реал“ никогда не сможет быть таким»

Бывший защитник «Барселоны» отреагировал на победу «сине-гранатовых» в матче 11-го тура Ла Лиги против «Реала» (4:0).

Мы являемся уникальным клубом. «Реал» никогда не сможет быть таким, как мы. У нас великолепные молодые воспитанники. Какой матч! Какая гордость!