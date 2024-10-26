Гвардиола: «Я многому научусь у Рассела Мартина. Это был хороший урок»

Главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола похвалил тренера «Саутгемптона» Рассела Мартина после победы в матче АПЛ – 1:0.
Сегодня важно было не то, насколько глубоко «Саутгемптон» обороняется, а то, насколько хорошо он действует с мячом, используя голкипера, и двигается. Этот матч – хороший урок для тренера. Я многому научусь у Расселла Мартина, его команда очень хорошо сыграла. Мы со всей скромностью признали, что соперник сыграл действительно хорошо. В последних двух матчах мы играли с «Вулверхэмптоном» и «Саутгемптоном», находящимися внизу таблицы, и по этим играм видно, насколько сложна АПЛ. Они сыграли здорово. Создали не так много моментов, но яростно пытались лишить нас мяча. Мы создавали моменты, но не реализовывали. Хороший результат. Люди говорили мне про Расселла, и сегодня мы ощутили все это на себе. Когда соперник играет на таком уровне, это надо принять. Мы создавали моменты, у Эрлинга, как и всегда, было 2 или 3 явных момента. Я не беспокоюсь на этот счет, важно то, что теперь у нас 23 очка.