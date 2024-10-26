Месси: «Хотим сделать „Интер Майами“ лучшим в МЛС»

Нападающий клуба «Интер Майами» высказался о своих целях в составе этой команды.

Надеюсь, мы сможем взять Кубок МЛС и завоевать еще один трофей. Не только для себя лично, но и для клуба, который приложил так много усилий для того, чтобы это случилось.

Это жизненно важно для развития «Интера», особенно с учетом создания чемпионского состава. Мы все знали об этом с самого начала.

Было бы неплохо выиграть титул и сохранить энтузиазм вокруг нашей команды. Мы хотим и дальше помогать «Интеру» расти. Хотим сделать его лучшим в МЛС и, если получится, одним из лучших в мире.

У нас нет ограничений. Это исходит от нашего руководства. Таково их представление о проекте – всегда стремиться к большему. Доказательством тому служит все то, чего они добились до сих пор.

Полагаю, завоевание трофеев помогает данному процессу. Мы хотим и дальше побеждать и бороться за все, что поставлено на карту. Время покажет, на что мы способны.