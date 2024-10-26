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Месси: «Хотим сделать „Интер Майами“ лучшим в МЛС»

вчера, 13:44

Нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси высказался о своих целях в составе этой команды.

Надеюсь, мы сможем взять Кубок МЛС и завоевать еще один трофей. Не только для себя лично, но и для клуба, который приложил так много усилий для того, чтобы это случилось.

Это жизненно важно для развития «Интера», особенно с учетом создания чемпионского состава. Мы все знали об этом с самого начала.

Было бы неплохо выиграть титул и сохранить энтузиазм вокруг нашей команды. Мы хотим и дальше помогать «Интеру» расти. Хотим сделать его лучшим в МЛС и, если получится, одним из лучших в мире.

У нас нет ограничений. Это исходит от нашего руководства. Таково их представление о проекте – всегда стремиться к большему. Доказательством тому служит все то, чего они добились до сих пор.

Полагаю, завоевание трофеев помогает данному процессу. Мы хотим и дальше побеждать и бороться за все, что поставлено на карту. Время покажет, на что мы способны.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:21
Это не сложно будет, учитывая тот факт, что вы играете в полупрофессиональной лиге.
9p945rndvfr8
9p945rndvfr8
вчера в 16:50
Проплати судьям,как ты это сделал на ЧМ!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:02
Мужик сказал мужик сделал...
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:36
"...Хотим сделать его лучшим в МЛС и, если получится, одним из лучших в мире." Звучит как речь Остапа Бендера о перспективах "города Нью-Васюки".)))
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:34
Месси снова удивляет своей целеустремленностью. Его слова о стремлении завоевать Кубок МЛС подчеркивают, что он пришел в Интер не просто для того, чтобы закончить карьеру в солнечном климате, а чтобы реально помочь клубу добиться успеха. Важно, что он видит свою роль в создании чемпионского состава, ведь именно такие амбиции делают команду сильнее.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:18
отличная цель чемпиона)))
первый шаг сделан. впереди не менее важные матчи.
надо побеждать.
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