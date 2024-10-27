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«Реал» расследует оскорбления со стороны болельщиков в матче с «Барселоной»

вчера, 17:41
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Реал» сделал заявление на фоне инцидентов, произошедших во время матча с «Барселоной» (0:4).

«Реал» Мадрид решительно осуждает любые проявления расизма, ксенофобии или насилия в футболе и спорте и глубоко сожалеет об оскорблениях, которые несколько болельщиков произнесли вчера вечером в одном из углов стадиона.

«Реал Мадрид» начал расследование с целью найти и установить виновных в этих прискорбных и отвратительных оскорблениях, чтобы принять соответствующие дисциплинарные и судебные меры.

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Все комментарии
Bobon
Bobon ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:53, ред.
Там вроде как Ямала оскорбляли фаны Реала. Никто не жаловался. Просто нужно показать, что борятся с расизмом.
shur
shur
вчера в 20:28
...футбольный мир слухами полнится, а результат к сожалению на табло!
НЕ Э Г О И СТ
НЕ Э Г О И СТ
вчера в 20:07
Опять Вини "пострадал".. 🤭
112910415
112910415
вчера в 20:00
разыскать демонов !
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 19:28
Из за этих нескольких расистов Реал проиграл разгромно,надо найти и линчевать всех этих негодяев.
ABir
ABir
вчера в 18:57
В одном из углов стадиона несколько болельщиков пытались найти в составе Реала несколько испанцев
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:52
Давно пора. Сантьяго Бернабеу территория добра)))
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:22
Не выиграли, ну так хотя бы найдут нарушения, под насолить.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:20
Какие ещё расследования?
Реал позорно проиграл у себя дома принципиальному сопернику. Надо, прежде всего, проанализировать это поражение, а потом уже выкрики болельщиков своих противников.. Да-а, ситуация...
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:15
Похоже Реал начал искать черную кошку в темной комнате (хотя ее там нет).
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:45
"...несколько болельщиков произнесли вчера вечером в одном из углов стадиона"
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Ужас то какой.....поэтому наверно и проиграли
Гость
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