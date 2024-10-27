«Реал» расследует оскорбления со стороны болельщиков в матче с «Барселоной»

«Реал» сделал заявление на фоне инцидентов, произошедших во время матча с «Барселоной» (0:4).

«Реал» Мадрид решительно осуждает любые проявления расизма, ксенофобии или насилия в футболе и спорте и глубоко сожалеет об оскорблениях, которые несколько болельщиков произнесли вчера вечером в одном из углов стадиона.

«Реал Мадрид» начал расследование с целью найти и установить виновных в этих прискорбных и отвратительных оскорблениях, чтобы принять соответствующие дисциплинарные и судебные меры.