«Реал» расследует оскорбления со стороны болельщиков в матче с «Барселоной»

«Реал» сделал заявление на фоне инцидентов, произошедших во время матча с «Барселоной» (0:4).
«Реал» Мадрид решительно осуждает любые проявления расизма, ксенофобии или насилия в футболе и спорте и глубоко сожалеет об оскорблениях, которые несколько болельщиков произнесли вчера вечером в одном из углов стадиона.
«Реал Мадрид» начал расследование с целью найти и установить виновных в этих прискорбных и отвратительных оскорблениях, чтобы принять соответствующие дисциплинарные и судебные меры.
Реал позорно проиграл у себя дома принципиальному сопернику. Надо, прежде всего, проанализировать это поражение, а потом уже выкрики болельщиков своих противников.. Да-а, ситуация...
Реал позорно проиграл у себя дома принципиальному сопернику. Надо, прежде всего, проанализировать это поражение, а потом уже выкрики болельщиков своих противников.. Да-а, ситуация...
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Ужас то какой.....поэтому наверно и проиграли
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Ужас то какой.....поэтому наверно и проиграли