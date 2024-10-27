Флик: «Мы верим в нашу идею. Нужно продолжать в том же духе»

Главный тренер «Барселоны» высказался об итогах матча Ла Лиги против «Реала» (4:0).

Мы очень здорово вошли в игру, в первом тайме играли замечательно. Защита действовала высоко, это кажется рискованным, но на самом деле это не так. Это сработало. И в перерыве мы приняли верные решения.

Футболисты очень хорошо потрудились. Они показали свое мастерство у ворот соперника. Все понимали, что нужно делать как в атаке, так и в защите.

Всегда говорю, что нам нравится становиться лучше. Сегодня было непросто, но мы качественно оборонялись. Мы верим в нашу идею. Нужно продолжать в том же духе.

В перерыве мы сделали замену и стали больше прессинговать. Во втором тайме мы больше контролировали мяч. Именно об этом я и говорил.

Я всегда анализирую работу команды и на то, следовали ли мы плану – сегодня у нас получилось.

Доволен тем, чего мы достигли. Не смотрю назад.