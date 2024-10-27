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Флик: «Мы верим в нашу идею. Нужно продолжать в том же духе»

вчера, 09:21
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об итогах матча Ла Лиги против «Реала» (4:0).

Мы очень здорово вошли в игру, в первом тайме играли замечательно. Защита действовала высоко, это кажется рискованным, но на самом деле это не так. Это сработало. И в перерыве мы приняли верные решения.

Футболисты очень хорошо потрудились. Они показали свое мастерство у ворот соперника. Все понимали, что нужно делать как в атаке, так и в защите.

Всегда говорю, что нам нравится становиться лучше. Сегодня было непросто, но мы качественно оборонялись. Мы верим в нашу идею. Нужно продолжать в том же духе.

В перерыве мы сделали замену и стали больше прессинговать. Во втором тайме мы больше контролировали мяч. Именно об этом я и говорил.

Я всегда анализирую работу команды и на то, следовали ли мы плану – сегодня у нас получилось.

Доволен тем, чего мы достигли. Не смотрю назад.

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Все комментарии
Дядя Ваня на диване
Дядя Ваня на диване
вчера в 21:26
Как он это делает? Душу дьяволу продал что-ли? Ну не бывает такого, чтоб прям всё получалось...какая-то сказка сейчас происходит...
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 13:59, ред.
Наверное просто удовольствие когда все установки тренера срабатывают, и получается все задуманное. Завидую Флику. Тут ситуация такая что тренер нашел клуб а клуб и игроки тренера. Не понятно как и почему Бавария отпустила его.
sihafazatron
sihafazatron ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 11:20
Да реал во всем был лучше)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:09
Вы здорово рисовали линии офсайдов, но судьи не всегда будут такими добрыми, а нападающие соперника такими транжирами. В первом тайме три минимум должно было залетать
112910415
112910415
вчера в 10:55
приятно быть тренером-победителем !
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:26
Думаю сил хватит а вот травмы могут и подкосить
jehun5h623rc
jehun5h623rc
вчера в 09:57
В такую мощную идею верить легко и приятно
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:49
Хватит ли силенок у молодняка на весь сезон? - вот в чем главный вопрос. Ну а щас молодцы, приятно смотреть на игру барсы
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:48
Теперь нужно три раза сплюнуть через плечо...:)))
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 09:46
Что касается высокой линии обороны, я всё же считаю это рискованным. Может быть в Ла Лиге это прокатывает, но с представителями бей-беги лиги это опасно. Они умеют бегать... Но Барса, пока с ними не встретится.
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 09:37
...такая конкуренция всем на пользу, особенно сборной Испании...!
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:35
Только желательно не впасть в эйфорию...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:34
Победитель ликует, проигравший жалуется...
35rsk7hu5c6d
35rsk7hu5c6d
вчера в 09:30
Повод хороший порадоваться,главное не останавливаться на достигнутом
drug01
drug01
вчера в 09:27, ред.
Рады за эту идею!!!!
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