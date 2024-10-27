Анчелотти: «В течение 60 минут мы играли добротно»

Главный тренер «Реала» поделился впечатлениями от матча Ла Лиги против «Барселоны» (0:4).

Считаю, что это была равная игра.

У нас возникали шансы, мы провели первый тайм с высокой интенсивностью, могли забить, немного не хватило точности, и мы имели шанс выйти вперед, но затем они забили гол, два, что лишило нас сил. У них были свободные зоны, мы рисковали в защите, и они создавали много моментов на контратаках.

Мне понравилась команда в первом тайме. Разумеется, мы расстроены. Я должен поблагодарить болельщиков, ибо они поддерживали нас до самого конца. Нам не нужно обесценивать все, что мы сделали, нет причин для этого. В течение 60 минут мы играли добротно, и нам нужно забыть последние полчаса.