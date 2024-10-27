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Анчелотти: «В течение 60 минут мы играли добротно»

вчера, 08:56
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от матча Ла Лиги против «Барселоны» (0:4).

Считаю, что это была равная игра.

У нас возникали шансы, мы провели первый тайм с высокой интенсивностью, могли забить, немного не хватило точности, и мы имели шанс выйти вперед, но затем они забили гол, два, что лишило нас сил. У них были свободные зоны, мы рисковали в защите, и они создавали много моментов на контратаках.

Мне понравилась команда в первом тайме. Разумеется, мы расстроены. Я должен поблагодарить болельщиков, ибо они поддерживали нас до самого конца. Нам не нужно обесценивать все, что мы сделали, нет причин для этого. В течение 60 минут мы играли добротно, и нам нужно забыть последние полчаса.

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Все комментарии
Sкрудж
Sкрудж ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:36
Согласен, в офсайде три метра или 5 см абсолютно без разницы. А ещё в спорте и в футболе в том числе не работают сослагательные наклонения . Поэтому никто не узнает , если бы да кабы. Имеем по факту счёт 0-4 , и никакого офсайда у Левандавского . К чему вся та писанина что писали , если она не верна ?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Sкрудж (раскрыть)
вчера в 20:49
Пропорции и математика в футболе не работают, получи барса 2 в перрм тайме и мальчишек бы стер с лица земли автобус имени Анчелотти на контратаках, а так да, герои, "пол корпуса"
Sкрудж
Sкрудж ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:17
А где вне игры то увидели ? Наверное ВАР все линии нарисовал , сейчас без этого не как . Подтверждение офсайд Мбаппе , треть корпуса впереди и досвиданья . Не надо выдавать желаемое за действительное. Да со счётом 0-4 не всё ли равно ? Там ещё 2-3 не забили . А так былобы 7-2 к примеру.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 11:23
Побольше вам таких равных матчей, Анчи!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:15, ред.
По моему у Флика просто получается настроить каталонцев на Баварии-Реалы....так бывает с тренерами пытающимися доказать руководству что не зря его выбрали....

Карло же по инерции посчитал что золотомячисты (прошлые,настоящие и будущие) и так по-привычке сок выжмут из гранатовых.....

Итог все видели...Барса с "идеей"...Реал с первым поражением с сентября 2023....

Да и признаться Флику не стоило особых усилий...просто научи до автоматизма защитников оставлять соперника в оффсайде...и всё...Бернабеу в печали....
112910415
112910415
вчера в 10:58
он вправе считать, что это была равная игра !
но ...
НЕ Э Г О И СТ
НЕ Э Г О И СТ
вчера в 10:47
Врядли эти "оправдания" устроят Переса.. Папа явно испортил ему грядущую "вечеринку" в Шатле.. Хе.. 🤭
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:27
Однако в итоге счёт на табло
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 10:22
Ну если вежливо попросил, отвечу. В каком месте адекватная оценка итальянца, ведь он утверждает, что игра была равной? Если не брать в расчет счет, взгляни на статистику матча, там равной игрой даже не пахнет. У Реала преимущество только в количестве офсайдов.
lotsman
lotsman
вчера в 10:15
Если забитый гол лишает вас сил, то зачем вы вообще выходите на поле?)
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:04
В эти 60 минут черепашка был в 75 офсайдах, образно выражаясь.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 10:01
Скажи пжлста..., в каком месте Карло оправдывается?
Абсолютно адекватная оценка игры от итальянца.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 09:52
У Мбаппе был шанс забить дважды. Один на один 100% вариант для гола. Другой момент хоть и не 100%-ный, но такой мастер, как он мог бы забить....
shlomo
shlomo
вчера в 09:50
Нужно было реализовывать свои моменты.... а теперь уже поздно что то говорить.
j4dspjwu76yf
j4dspjwu76yf
вчера в 09:49
Будет ещё возможность всё исправить во втором круге
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:48
Реал был хорош. Но Флик и его ребята лучше были готовы к матчу .несмотря на то что Мадрид имел на один день большкотдыха
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 09:33
Матч длится не 60 минут, поэтому так себе оправдание. Не помню, чтобы Дортмунд так оправдывался. Главное - счет в конце матча. И этот счет не в пользу Мадрида.

Вообще, Карло разочаровал. Ни одной тренерской мысли по ходу матча. Всё ждал и надеялся, что игроки вытянут матч за счет индивидуальных действий.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:18
Защита с треском провалила маленький отрезок матча и всё, хотя Левандовски был в офсайде
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 09:09
Равная игра, в которой тебе насовали четыре мяча. Такая жалкая речь… И привычка хапать себе все, что блестит не помогла мадридцам, и даже шара, на которой они проходят в ЛЧ не помогла.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:08
Да вынесли в одну калитку))
shur
shur
вчера в 09:06, ред.
....на "добротном, с рисками в защите, нынешнюю Барсу не прокатишь,факт (0:4)!
uykw5gng63wa
uykw5gng63wa
вчера в 09:00
Но потом просто посыпались
Гость
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