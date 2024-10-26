«Трёшка» в финале. Исторические хет-трики

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26 октября 2024, 22:12

Вспоминаем тех, кто забивал трижды в решающих матчах.

На этой неделе Винисиус и Рафинья взбудоражили умы любителей футбола своими хет-триками в очередном туре Лиги чемпионов. Бразильцы синхронизировались и поучаствовали в разносе «Реала» и «Барселоны», соответственно, дортмундской «Боруссии» и «Баварии». Такое яркое выступление пары бразильцев вдохновило на воспоминания о других хет-триках. Давайте вспомним наиболее яркие и редкие. К таким можно отнести, например, хет-трики в различных финалах. Кажется, это пик персонального выступления игрока. Вот некоторые исторические случаи.

Джефф Херст

На протяжении более 56 лет Херст был единственным игроком, который оформил хет-трик в финале чемпионата мира. Он отличился трижды в составе сборной Англии в финале ЧМ -1966 на «Уэмбли» в ворота сборной ФРГ . Его второй гол был весьма спорным, потому что, казалось, мяч не пересек линию. Херст остается единственным автором хет-трика в финале чемпионата мира, которому удалось выиграть этот финал.

Килиан Мбаппе

К чему последняя оговорка в предыдущем абзаце? Вы догадались. В финале чемпионата мира 2022 года в Катаре Мбаппе в составе сборной Франции забил трижды в ворота Аргентины: два раза в конце основного времени и один раз в дополнительное. Но этого хватило, чтобы перевести игру в серию пенальти, где южноамериканцы оказались более точными. Тем не менее достижение Мбаппе – выдающееся. Особенно если вспомнить, что в финале ЧМ -2018 у него был дубль в ворота Хорватии (4:2).

Ференц Пушкаш

Венгерская легенда – один из трех игроков, оформивших хет-трики в финале Кубка Европейских чемпионов. И единственный, кому это удавалось сделать дважды. Он забил четыре гола за «Реал» в знаменитом матче 1960 года против «Айнтрахта» (7:3), а через два года забил трижды «Бенфике», хотя тогда его команда уступила со счетом 3:5.

Альфредо Ди Стефано

Добавляем уникальности. Матч 1960 года с «Айнтрахтом» стал не только для Пушкаша выдающимся. Хет-трик в той игре оформил и его партнер по «Реалу» Ди Стефано. Альфредо забил тогда первый и второй мячи мадридцев, положив начало получившемуся разгрому. К 73-й минуте хет-трик Ди Стефано был оформлен.

Пьерино Прати

В финале Кубка Европейских чемпионов 1969 года «Милан» обыграл «Аякс» с молодым Йоханом Кройфом в составе со счетом 4:1. В то время Джанни Ривера был главной звездой «россонери», но именно хет-трик Прати стал ключевым для этой более чем убедительной победы, добытой на «Сантьяго Бернабеу».

Юпп Хайнкес

В сезоне-1974/75 Хайнкес, выступавший за менхенгладбахскую «Боруссию», стал лучшим бомбардиром с 27 голами, выиграв вместе с клубом Бундеслигу. И в том же году он оказался главным героем финала Кубка УЕФА против «Твенте». Дома «Боруссия» без Хайнкеса в составе сыграла вничью (0:0) с голландцами. А в гостях немецкая команда победила со счетом 5:1, и Хайнкес оформил хет-трик. Это был первый в истории клуба европейский трофей.

Адемола Лукман

От событий старины далекой – к современности. Лукман на заре карьеры не отличался особой результативностью, но раскрылся в «Аталанте». И пиком стал финал прошлой Лиги Европы, когда в ворота неудержимого «Байера» форвард забил три мяча. Нигериец, родившийся в Англии, обеспечил своей команде сухую победу над леверкузенцами. Интересно, что это был его первый хет-трик в карьере вообще. И первый хет-трик в еврокубковых финалах как раз с 1975 года и Хайнкеса.

Стэн Мортенсон

Финал Кубка Англии 1953 года часто называют «Финалом Стэнли Мэттьюза». Благодаря героизму бывшего вингера сборной Англии «Блэкпул» обыграл «Болтон» со счетом 4:3, отыгравшись с 1:3. Но еще один Стэн сыграл ключевую роль в этом камбэке – Мортенсон. Форвард сборной Англии забил трижды и стал третьим футболистом, которому это удалось сделать в финале Кубка Англии.

Тельмо Сарра

Легенда «Атлетика» забил 355 мячей за клуб из Бильбао в 40-х и 50-х годах. Многие рекорды легендарного баска были перебиты только в современную эпоху Лионелем Месси. В 1950 году Сарра забил все четыре мяча «Атлетика» в финале Кубка Испании против «Вальядолида». Причем три из них были забиты в дополнительное время, тогда как основное закончилось со счетом 1:1. Он остается единственным, кому удалось забить четырежды в финале этого турнира.

Тиагу Невеш

Заглянем в далекую Южную Америку и тамошний главный турнир – Кубок Либертадорес. Единственным футболистом, который делал хет-трик в финале этого соревнования, оказался Тиагу Невеш. Он забил гол в проигранном на выезде матче с эквадорским « ЛДУ Кито» (2:4), а потом отметился хет-триком в домашней игре (3:1). Из-за равенства по сумме встреч была проведена серия пенальти, в которой «Флуминенсе» Тиагу Невеша проиграл, и сам герой, кстати, не забил одиннадцатиметровый.

Роберт Левандовски

Когда «Бавария» приобретала Левандовского у дортмундской «Боруссии» в 2014 году, она точно понимала, какого бомбардира подписывает. Поляк забил больше 100 голов в Дортмунде за четыре сезона. Среди них и хет-трик в финале Кубка Германии в мае 2012 года. В том поединке, как вы догадались, дортмундцы обыграли как раз «Баварию» (5:2).

Жан-Пьер Папен

Во Франции мы еще не были. Тут можем вспомнить Папена, который оформил хет-трик в финале национального кубка в мае 1989 года на «Парк де Пренс». Его «Марсель» вырвал победу у «Монако» со счетом 4:3. А сам Папен забил трижды в ворота клуба из княжества, который тренировал Арсен Венгер и где играли в то время Джордж Веа, Гленн Ходдл, а также молодой Эмманюэль Пети.

Криштиану Роналду

А закончим наш список звездой чемпионата Саудовской Аравии, который там бьет рекорды результативности. За девять сезонов в «Реале» Роналду сделал невероятные 44 хет-трика. Но только один из них случился в финале. Правда, вспомнить его будет сложно, потому что это был финал клубного чемпионата мира – его сыграли в декабре 2016 года. Тогда основное время завершилось со счетом 2:2, и Криштиану забил один раз с пенальти. Но в дополнительное португалец отличился еще дважды и принес своей команде победу.