Хет-трик пьяного Азара и улитка Гаттузо. Проверяем байки о футболистах на правдивость

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вчера, 09:09

Колоритные истории.

Гаттузо и улитка

Тренер «Хайдука» отличался буйным нравом, когда играл в футбол. В его «Милане» хватало шутников. Однажды Пирло украл телефон Гаттузо и написал сообщения вице-президенту Галлиани и спортивному директору клуба Брайди. В обоих посланиях от имени Гаттузо предложил им сестру Дженнаро. Директора догадались, что это шутка, а Пирло получил по хребту. Также знаменитой стала история с улиткой. Скользкие гости развелись на базе «Милана». Каладзе предложил Гаттузо на спор съесть живую улитку. По версии Дженнаро, за это каждый игрок скинулся по 500 евро. Полученные 15 000 игрок отдал ассистентам тренера как премию. Живую улитку Иван проглотил без проблем, а напарники посмеялись, обожали дикость Гаттузо. Дженнаро ещё любил добавлять, что сделал это, чтобы расслабить команду накануне важной игры.

Проверка истории: правда. Гаттузо сам рассказывал историю, но с годами растет сумма выигранных денег.

Азар и похмелье

Эден праздновал переход в «Челси» из «Лилля» так размашисто, что на следующий день пришел на тренировку не просто с похмелья, а немного пьяным. В ночной клуб отправился почти со всей командой накануне матча последнего тура чемпионата Франции. Пьяных на тренировке было так много, что тренер отправил игроков в душ и спать. Наставник понимал, что не каждый день игрок «Лилля» переходит в «Челси» за 35 миллионов евро. Для «догов» в 2012-м речь шла о рекордной продаже. Азар настаивал, что хочет сыграть. Руди Гарсия выпустил бельгийца, а тот с похмелья забил 3 гола в ворота «Нанси» после передач Пайета и Джо Коула, бывшего игрока «Челси».

Проверка истории: правда. Юный Азар напился, выспался и забил три мяча в прощальной игре за «Лилль».

Ромарио и карнавал

Одна из самых популярных баек в футболе. Якобы Кройф пообещал Ромарио, что если тот забьет парочку голов в матче «Барселоны», то в перерыве нападающего заменят и отпустят в аэропорт, чтобы успел на карнавал в Бразилии. Поскольку Кройф подтверждал историю, а Ромарио добавлял деталей вроде указания конкретного клуба, которому забивал, то многие пересказывали байку. Забивал то «Сарагосе», то «Реалу». Байка прижилась, историю о Ромарио о голах до перерыва знают сотни миллионов фанатов футбола. Молодой Ромарио очень любил карнавалы, а Кройф мог пойти на эксцентричный поступок. Всё вроде бы сходится.

Проверка истории: вымысел. У Ромарио нет дублей или хет-триков за «Барселону», когда в Бразилии карнавалы.

Пушкаш и восстание

В мире, где телевизоры были далеко не у всех, информацию искали в газетах и на радио. В британских газетах в 1956 году написали, что вице-чемпиона мира Пушкаша убили выстрелом в спину венгерские солдаты во время подавления восстания. Многие фанаты футбола огорчились, приписав Пушкашу смелость, которой у него не было. Но Ференц боялся ареста, через месяц бежал из Венгрии, а потом много лет играл за «Реал» и провел 4 матча в сборной Испании, тогда разрешали смену футбольного гражданства вслед за обычным. Но 25 лет Ференц не мог попасть на родину. Лишь в 1981 году его официально пригласили в Будапешт, где жил на старости. Вся история «Реала» могла повернуться иначе, если бы Пушкаша убили, а Ди Стефано пошел в «Барселону».

Проверка истории: вымысел. Ференш Пушкаш дожил до 2009 года, а не был убит на баррикадах в Будапеште.

Пеле и футболка

В середине 60-х годов Пеле резко сбавил. Суеверные бразильцы пришли к выводу, что двукратный на тот момент чемпион мира стал играть паршиво, поскольку случайно отдал фанату счастливую футболку «Сантоса». Пеле так сильно поверил, что его форма зависит от какой-то одежды, что нанял частного детектива. Тот взял с нападающего немалые деньги и вернул ему ту самую счастливую футболку. Невероятно, но факт – Пеле внушил себе, что теперь снова стал Королем, заиграл намного успешнее. Кстати, и спустя 60 лет в футболе верят в «магию» разных сортов. Один из российских клубов даже ищет штатного таролога.

Проверка истории: правда. Но есть интересный поворот. Детектив обманул Пеле, подсунув другую старую футболку.

Дукадам и рука

После победы «Стяуа» в серии пенальти над «Барселоной» румынский голкипер немецких кровей Дукадам стал героем страны. А потом вдруг исчез. В Румынии ходили слухи, что на победном банкете Гельмуту не понравился подарок от властей – автомобиль. Румынский диктатор Чаушеску приказал отрезать голкиперу руку, поэтому тот исчез из поля зрения и пропал из основы «Стяуа». История выросла до небывалых масштабов за рубежом. Говорили, что Дукадама казнили без суда и следствия. Оказалось, всё проще – у Гельмута было заболевание крови, лечение заняло три года. Дукадам жив до сих пор, ему 65 лет.

Проверка истории: вымысел. Чаушеску не трогал Дукадама, а вот самого диктатора расстреляли с женой через три года.

Гаскойн и кузен

Однажды Пол по привычке пил в одиночестве, смотря телевизор. В то время бывший английский футболист увлекся дорожками. Но не теми, что в парках. Гаскойн переключил на экстренные новости. Мужчина убил бывшую девушку и её нового парня. Гаскойн присмотрелся – знает этого парня. Ещё дорожка – убийца оказался братом, кузеном звезды. Пол заскочил в такси, взял хлеба и курицу, чтобы братец не голодал в окружении полицией. Гаскойн приехал на место двойного убийства и пытался прорваться к родственнику, чтобы спасти. Полицейские развернули звезду, а на утро Пол не помнил, что творил ночью.

Проверка истории: правда. Есть фото и видео с Гаскойном, хлебом и курицей, но убийца не был знаком с футболистом.

Роналдо и трио

Во всех новостях мира история, в которую мог вляпаться Мбаппе. Шведская полиция расследует дело об изнасиловании. Проверят Килиана. Но бывший форвард «Реала» Роналдо даст французу фору в скандалах. В Рио-де-Жанейро бразилец снял троих проституток. Отправились в номер, а жрицы любви оказались физически не девушками. Роналдо предлагал деньги за молчание, но лидер трио – Андре Альбертини, забрал документы форварда «Милана» и потребовал 30 тысяч евро. Бразилец не заплатил, Андре пошел к журналистам. Полицейские не имели что предъявить Роналдо. Проституция разрешена в Бразилии. Не был женат, холостяк. Но перченый скандал ударил по репутации Зубастика, потерял деньги из-за санкций спонсоров.

Проверка истории: правда. Роналдо не был трезв, спутав женщин с трансвеститами. Потом извинялся за свое поведение.